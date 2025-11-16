Alex Caniggia volvió a tratar de "Peppa Pig" a Wanda Nara y reavivó el escándalo.

Alex Caniggia provocó otra vez al hablar de Icardi y la China Suárez, reavivando su conflicto con Wanda Nara en medio de la batalla judicial por sus burlas.

Alex Caniggia volvió a quedar en el centro de la controversia por un comentario explosivo en redes sociales . En esta ocasión, el mediático hizo referencia al vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, reavivando al mismo tiempo su enfrentamiento con Wanda Nara, con quien mantiene un conflicto judicial por haberla comparado reiteradamente con Peppa Pig en sus últimas publicaciones.

Todo ocurrió el sábado por la noche, cuando el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia publicó en X (antes Twitter) un mensaje que rápidamente sumó cientos de miles de visualizaciones. "Quiero ser EL PADRINO del hijo de Mauro y China. Y Peppa que lo mire por TV" , escribió desde su cuenta, donde se hace llamar El Emperador. El comentario, irónico y provocador, fue leído como una nueva referencia directa a Wanda (a quien él mismo rebautizó "Peppa" en publicaciones previas) justo cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) analiza volver a iniciar acciones legales por sus expresiones despectivas. Lejos de bajar el tono, Caniggia redobló la apuesta involucrando a Icardi, a su actual pareja y, de manera indirecta, a su ex esposa.

Alex Caniggia mezcló a Icardi, la China Suárez y volvió a llamar "Peppa Pig" a Wanda

Este nuevo ataque se suma a la escalada de declaraciones que Alex sostiene desde que Nara anunció su intención de avanzar con una demanda por calumnias e injurias, luego de que él la comparara reiteradamente con personajes como Peppa Pig y Miss Piggy. Aunque en febrero de este año una denuncia similar presentada por la empresaria fue desestimada, el mediático continuó con sus provocaciones.

La relación entre ambos está deteriorada desde hace tiempo. Meses atrás, Caniggia publicó historias y posteos en los que calificaba a Wanda con términos como "grasa", "cabeza", "gato acomodado" y frases que reforzaban sus burlas vinculándola con distintos personajes porcinos. "Peppa Pig, volvé al establo", llegó a escribir cuando trascendió que la conductora analizaba demandarlo nuevamente. También acompañó esos mensajes con fotos de Miss Piggy y comentarios irónicos como: "Peppa Pig es tierno". Su abogado, José Vera, incluso bromeó con que estaba a cargo del "caso Peppa Pig".

La denuncia de Nara apuntaba específicamente a calumnias e injurias vertidas en publicaciones de Alex en Instagram y X. Entre las frases citadas figuraba un mensaje en el que el hermano de Charlotte Caniggia afirmaba: "Yo voy a opinar porque sé de lo que hablo. El gato callejero llora". Y agregaba, en referencia a la conductora y a L-Gante (su pareja en ese momento): "Si el gato callejero y el mono tuvieran un hijo seguro sería varón (…) gordito como la madre y feo como el padre".

Desde entonces, Wanda dejó el asunto en manos de la Justicia, argumentando que las comparaciones excedían los límites del humor y constituían una descalificación personal. Alex, por su parte, no solo no se retractó: profundizó sus provocaciones. En esta nueva publicación sobre un hipotético hijo de Icardi y la China Suárez, decidió colocarse nuevamente en el centro de la escena proclamándose su padrino. La burla fue interpretada como una mezcla de todos los frentes que él mismo mantiene abiertos: Wanda, Icardi, la China y su disputa mediática.

En medio de esta saga, Melody Luz (pareja de Alex) intentó desmarcarse. "Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo", declaró en Storytime, aclarando que las provocaciones del mediático forman parte de su personaje, pero no reflejan sus propias opiniones.