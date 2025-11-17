Uno Entre Rios | Escenario | Eduardo Kloster

A 25 años de "La Brújula de Viajes", Eduardo Kloster repasa el camino recorrido

El periodista y conductor Eduardo Kloster conversó con UNO y habló del ciclo que hoy continúa al aire todos los sábados de 10 a 12 por radio La Red Paraná.

Fernanda Rivero

Fernanda Rivero

17 de noviembre 2025 · 09:43hs
Eduardo Kloster en radio La Red Paraná.

Foto: UNO/Fernanda Rivero

Eduardo Kloster, periodista y conductor entrerriano, celebra los 25 años de La Brújula de Viajes, el ciclo que creó en el año 2000 y que hoy continúa al aire todos los sábados de 10 a 12 por La Red Paraná. La propuesta nació con el objetivo de acercar destinos, historias y experiencias desde una mirada local y federal, una impronta que con el tiempo se convirtió en la identidad del programa.

"La Brújula de Viajes": Eduardo Kloster y el camino recorrido

La Brújula de Viajes comenzó con un fuerte anclaje regional. Kloster recordó que, en aquellos primeros años, las coberturas mostraron paisajes y localidades de Entre Ríos que todavía no formaban parte del radar turístico. Con el tiempo llegaron las producciones nacionales y un mayor intercambio con colegas de distintas provincias. Esa expansión derivó, entre otros proyectos, en la creación del Círculo de Periodistas Turísticos de Argentina en 2002, del que fue miembro fundador y delegado por Entre Ríos.

La historia del ciclo también reúne etapas previas. A principios de los 90, Kloster produjo los programas Mar del 90 y Mar del 91, dedicados exclusivamente a la temporada marplatense. Poco después llegó Bienvenidos al Tren, otra experiencia orientada al turismo que precedió directamente a La Brújula de Viajes.

Según compartió, aquellas emisiones sentaron la base para construir un lenguaje propio y una forma cercana de narrar lugares.

A lo largo de estos 25 años, el programa registró destinos consolidados como Villa Gesell, San Rafael o Mar del Plata, pero también acompañó el crecimiento de espacios emergentes de Entre Ríos y de la región. Para Kloster, ese trabajo de visibilización fue uno de los motores que permitieron sostener el proyecto. También destacó el rol de los equipos técnicos que lo acompañaron desde los inicios, como Jorge Álvarez y Mariano Tapón, a quienes considera cofundadores del ciclo.

Turismo y cultura

En cuanto al vínculo entre turismo y vida cultural, Kloster planteó que ambas áreas se retroalimentan. Recordó que en diversas etapas existieron secretarías conjuntas de Turismo, Cultura y Deporte, porque los festivales, las actividades artísticas y los eventos deportivos suelen convocar visitantes y generar movimiento económico. En cada emisión, el programa intenta reflejar ese entramado y su impacto en las ciudades.

Entre los desafíos actuales, el conductor señaló la multiplicación de formatos y plataformas como un escenario que exige mayor dedicación. Consideró que, para sostener un ciclo de largo tiempo, es necesario adaptarse a las redes y a los medios tradicionales sin perder el foco en los contenidos. También mencionó el proyecto de digitalizar los archivos de más de dos décadas, que incluyen material en VHS, CD y registros que forman parte de la memoria del turismo entrerriano.

A la hora de repasar lo vivido, Kloster resumió estos 25 años como un proceso donde predominó la construcción de vínculos. Destacó que el turismo, además de mostrar paisajes, genera redes de amistad y oportunidades de trabajo. Relató que muchos oyentes tomaron decisiones profesionales o comerciales después de escuchar recomendaciones del programa, algo que interpreta como un aporte al desarrollo de distintos destinos.

El aniversario encuentra a La Brújula de Viajes como un referente sostenido por su continuidad, por la colaboración entre colegas y por una mirada siempre creativa, profundamente comprometida que prioriza lo local.

