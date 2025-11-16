Impresionante caída del escenario principal obligó a suspender la Fiesta de Disfraces

Un fuerte temporal en San Nicolás derribó el escenario principal de la FDD, obligando a suspender el evento. No hubo heridos y se reprogramó para el sábado 22.

La Fiesta de Disfraces, que por primera vez iba a realizarse en el autódromo de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, quedó suspendida luego de que un fuerte temporal impactara la zona desde las 23 y provocara el derrumbe total del escenario principal.

Las intensas ráfagas de viento y la lluvia golpearon de lleno la estructura montada para el evento, que terminó completamente destruida, reducida a hierros retorcidos y lonas arrancadas. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron el momento exacto en que el viento arrasó con el stage, que cedió de manera fulminante ante la violencia del temporal.

Un temporal arrasó el escenario principal y obligó a postergar la FDD

Minutos antes de habilitar el ingreso del público, los organizadores decidieron cortar de forma preventiva el suministro eléctrico por la llegada de ráfagas cada vez más intensas. Esa decisión resultó clave: aunque el predio sufrió destrucción en varios sectores, no se reportaron heridos entre el personal que se encontraba trabajando.

Debido a los severos daños, el evento fue postergado para el sábado 22, mientras se trabaja contrarreloj para evaluar la estructura restante y garantizar condiciones de seguridad para la realización de la fiesta, considerada una de las más convocantes del país.