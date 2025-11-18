Uno Entre Rios | La Provincia | Patrulleros

Compra de patrulleros: "garcas fracasados" disparó Néstor Roncaglia

Néstor Roncaglia se manifestó en redes pero calificando de “garcas fracasados” a quienes critican la administración y la compra de patrulleros

18 de noviembre 2025 · 09:09hs
Los patrulleros serán distribuido en todo Entre Ríos.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, le respondió sin nombrarlo al ex funcionario, Marcelo Casaretto, quien criticó la compra de patrulleros por provenir de un préstamo.

“Garcas fracasados, sí, se gestionó un crédito para comprar patrulleros para la Policía de Entre Ríos, si no era imposible, se hizo todo legalmente, nadie se robó un peso, todo se invirtió en la compra de 48 patrulleros y fueron entregados a la Policía, ninguno a la política, ninguno a los jefes, todos para cuidar a los entrerrianos. Ahora, me pregunto, siempre se hizo así o somos los que primero lo hicimos, hacer todo transparente y por eso critican? Eso duele, no? No importa, muchos deben aprender cómo se gestiona el dinero público que pertenece a la gente, no a los administradores”, publicó funcionario.

Es de recordar que hace una semana, el Gobierno presentó los 48 patrulleros adquiridos por la Provincia. Fue en un acto que presidió el gobernador Rogelio Frigerio en Plaza Mansilla junto al ministro Roncaglia. Se habló de una inversión de $2.000 millones.

