Regional Amateur: Atlético Neuquén y Atlético María Grande, a un paso de avanzar de fase

El Pingüi lidera la Zona 1 de la Región Litoral Sur. El Rojo quedó a un punto de avanzar de instancia en el Regional Amateur.

Atlético Neuquén y Atlético María Grande fueron los grandes ganadores de la cuarta fecha de la Primera Fase del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. En el marco de la cuarta fecha el Pingüi y el Rojo celebraron sendas victorias que los dejó a un paso de avanzar de instancia.

En el sur de la capital entrerriana Atlético Neuquén derrotó 1 a 0 a Sportivo Urquiza en el marco de la Zona 1. El único gol del juego disputado en el estadio Luis Renaud fue obra de Juan Manuel Lazaneo. Este resultado dejó a la V Azulada sin chances de clasificación a la siguiente etapa.

Por su parte, Atlético María Grande edificó su tercer éxito en cadena. en esta oportunidad el representante de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña goleó 5 a 0 a Cultural Aranguren, en condición de visitante. Iván Aguilar, en dos ocasiones, Federico Müller, Marcos Almada y Valentín Cardona anotaron las conquistas del Rojo.

Atlético María Grande lidera con puntaje ideal la Zona 2 y necesita un empate para continuar en competencia. El elenco de Aranguren quedó sin chances de acceder a los playoffs.

Punto importante para Juventud Unida de Gualeguaychú

Juventud Unida de Gualeguaychú rescató un importante punto de Concepción del Uruguay al igualar 0 a 0 en su visita a Parque Sur en el marco de la Zona 3.

El primer tiempo se jugó bajo una lluvia intensa y con un viento fuerte que favoreció al local. Parque Sur aprovechó esa ventaja climática para adelantarse en el campo y buscar lastimar principalmente a través de la potencia de Francisco Leonetti. Ubicado como centro delantero, intentó generar desequilibrio, pero se topó con la firmeza de los centrales decanos, Matías Labaroni y Damián Zadel, que lograron controlarlo bien durante casi todo el partido.

En el complemento, el clima cambió por completo. La lluvia se detuvo, salió el sol y el viento pasó a favorecer a Juventud, aunque la cancha rápida complicó la precisión. El entrenador del Decano, Miguel Fullana, movió el banco buscando variantes ofensivas para destrabar el partido, pero Parque Sur se mantuvo firme, ordenado y siempre listo para sorprender de contra.

Por este mismo grupo Atlético Villa Elisa goleó 7 a 2 a Unión y Fraternidad de San Salvador, en la capital del Arroz. Emiliano Díaz, en tres oportunidades, Gastón Baena, Leandro Ramírez y Agustín Martínez convirtieron los tantos del CAVE. Para el local anotaron Carlos Segovia y el ex-defensor de Atlético Paraná y Patronato Pablo Russo.

Por otro lado, Achirense le ganó a Recreativo San Jorge 2 a 1 en un juego válido por la Zona 4. Mientras que el juego entre Libertad de Concordia y Barrio Nebel, válido por la Zona 5, se reprogramó para este lunes a las 21 por las inclemencias del tiempo.

Posiciones de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Zona 1

Atlético Neuquén 7

Unión (Crespo) 3

Sportivo Urquiza 1

Zona 2

Atlético María Grande 9

Atlético Paraná 3

Cultural Aranguren 0

Zona 3

Juventud Unida 10

Parque Sur 7

Atlético Villa Elisa 6

Unión y Fraternidad 0

Zona 4

Achirense 5

Lanús 4

Recreativo San Jorge 1

Zona 5

Defensores de Pronunciamiento 4

Libertad 4

Barrio Nebel 0