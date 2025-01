Convocan al 1° Certamen Literario Internacional "Letras del Arrozal"

En la categoría de Poesía, los participantes deberán enviar una única obra, divisible o indivisible, que no tenga menos de 300 versos ni más de 800. Se admite cualquier estilo o corriente poética. Por otro lado, en la categoría de Narrativa, los concursantes podrán presentar una sola obra cuyo límite de extensión será de 20 carillas, o un conjunto de obras estructuradas, siempre que cada trabajo individual no supere las dos carillas. Un aspecto importante del certamen es que los participantes no podrán presentar obras en ambas categorías. Además, las obras deben ser enviadas en formato PDF, con tipografía Times New Roman, tamaño 12 y un interlineado de 1.5.

Premios para los ganadores

Los premios para los ganadores de cada categoría serán los siguientes: el primer premio consiste en una medalla, un diploma y 40 ejemplares de la obra publicada; el segundo premio incluye una medalla, un diploma y 30 ejemplares, mientras que el tercer premio otorgará una medalla, un diploma y 20 ejemplares. Además, aquellos autores que reciban menciones especiales tendrán la oportunidad de ver sus trabajos incluidos en la Antología Literaria Letras del Arrozal 2025, la cual reunirá las mejores obras del certamen. A los autores distinguidos con menciones especiales se les otorgará una medalla, un diploma y dos ejemplares de dicha antología.

El proceso de participación es completamente electrónico. Los participantes deben enviar sus obras por correo electrónico, especificando el título de la obra y el seudónimo en el asunto del mensaje. En el cuerpo del correo, los concursantes deberán adjuntar la obra en un archivo PDF y, en un archivo separado, la plica informativa con sus datos personales: nombre completo, dirección, localidad, país de residencia, documento de identidad y título de la obra presentada. Los correos electrónicos deben enviarse a las siguientes direcciones, según la categoría en la que deseen participar: para Poesía, a [email protected], y para Narrativa, a [email protected]. También se ha habilitado una dirección para el envío de los datos personales, que es [email protected].

Es importante destacar que el jurado del certamen será el encargado de seleccionar las obras ganadoras y no podrá declarar el premio desierto. Además, el fallo del jurado será inapelable. Las obras seleccionadas serán publicadas en formato físico y gráfico, y los derechos de propiedad intelectual permanecerán con los autores, quienes deberán autorizar la publicación de sus trabajos. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la ciudad de San Salvador, en julio de 2025. En caso de que algún premiado no pueda asistir, su medalla, diploma y ejemplares serán enviados por correo postal. El certamen también anunció que los resultados de la selección de las obras y las menciones especiales se publicarán oficialmente a finales de junio de 2025 en el sitio web de la Municipalidad de San Salvador.