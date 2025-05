Controversia en el Teatro 3 de Febrero

El comunicado detalla irregularidades en la gestión cultural del teatro, como la contratación de personal no registrado, problemas relacionados con el pago de horas extras y otras situaciones que afectan el normal desarrollo de las actividades. En consecuencia, el equipo ha decidido suspender las funciones hasta que se regularicen estos inconvenientes.

Desde la comuna paranaense se comunicaron con UNO e informaron que no hay cartelera suspendida. "El reclamo es de un grupo de trabajadores del teatro respecto de los adicionales. No existen irregularidades en la contratación del personal y no hay ninguna función suspendida", informó una fuente consultada.

Y agregó: "Tampoco ningún gremio avala la modalidad del reclamo porque aun no han agotado las instancias de diálogo".

Más datos desde el Teatro 3 de Febrero

Desde la organización expresaron: "Pedimos disculpas al público y a los artistas que se vean afectados por esta medida. Apreciamos profundamente su comprensión y acompañamiento en este difícil momento".

Además, se informó que durante la mañana, el teatro abrirá con normalidad, manteniéndose el funcionamiento habitual en los horarios establecidos.