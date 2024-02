Comienza la Fiesta de la Artesanía en Colón: la grilla de artistas

Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón.jpg

un lugar diferente y techado que tiene muchísimas mas comodidades para transitar y disfrutar". Es por eso que el público tendrá la oportunidad de poder caminar con comodidad entre los puestos y poder dialogar con cada uno de los artesanos que podrán comentar sus técnicas, sus productos y así generar un "hermoso intercambio".

La fiesta cuenta con 13 rubros diferentes de tipos de manualidades que van desde telares, joyerías hasta el uso del vidrio. Precisamente este último es el "Oficio motivador" de este año, es decir, el rubro que se resalta dentro del resto. En ese sentido, dijo que el Municipio acompaña hace 39 años esta fiesta nacional y resaltó la gran grilla de espectáculos que se presentarán a lo largo de las nueve noches.

Además se llevarán adelante una serie de eventos deportivos desplegando una amplia variedad de actividades que se llevarán a cabo en diversos puntos de la ciudad.

"La artesanía tiene una relación directa con la naturaleza y cuando uno se pregunta por qué la fiesta es en Colón y no en otro lado, no es una arbitrariedad. Hay una arcilla que buscamos en el río, un hueso que encontramos en las carnes que son la producción entrerriana por excelencia y eso se recicla", precisó el secretario y agregó que el trabajo de un artesano es especial, a su entender: "Una vez un artesano me dijo que cada vez que realiza una pieza no solo le pone todo el valor sino que escucha el mensaje de su alma". Es por eso que destaca enormemente el labor de cada uno de los artesanos que se presentará en la Fiesta de la Artesania y valora el recibimiento que tiene la gente, tanto vecinos como turistas.

Colón, ciudad turística

Para Escher, Colón está "más linda que nunca". "Porque pasamos en diciembre una situación difícil con respecto a las inundaciones y estábamos muy preocupados", insistió pero resaltó que hoy la ciudad se encuentra en su mejor momento: "El río está prácticamente en sus condiciones normales y el sol increíble". FInalmente, destacó que en el río lindero se encuentra un banco de arena en el rió el cuál considera es el "caribe entrerriano": "Es que el ruido de los pájaros y del agua también lo vuelven especial. Tenemos multiproductos más allá de lo cultural. Bodegas, playas, termas, entre otras actividades. Soy demasiado hincha de Colón".