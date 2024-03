Claudio Cañete: "Me hubiera gustado conocer al general San Martín"

Claudio Cañete2.jpg

—¿Cómo surgieron las visitas guiadas al conjunto escultórico que fue declarado Monumento Nacional en 2019?

— Todo comenzó el 5 de marzo, cuando se conmemoraron los 170 años en que el general Justo José de Urquiza se convirtió en el primer presidente constitucional del país (1854-1860) y hubo un acto a la tarde en el Parque Urquiza de Paraná, fue mucha gente al homenaje. Y como mi primer libro es Estampas. El Palacio de Urquiza y su Monumento en el Parque, me invitaron a participar del acto haciendo un breve contexto histórico y luego del mismo una reseña del monumento. A medida que avanzó la charla, quedó más fuerte la idea de hacer un paseo histórico por el monumento, un recorrido a su alrededor prestando atención a las innumerables historias y mensajes que porta su riqueza escultórica. De hecho, pensé que luego del acto se iban a ir todos, pero la gente se quedó, y el gobernador y la intendenta también, así que fue todo un desafío y una experiencia gratificante, que también viví con mucha responsabilidad. Nunca me imaginé que, 20 años después de la publicación de Estampas, iba a celebrar de esta manera. Todos quedaron muy satisfechos con el recorrido, sobre todo al notar que muchas veces hay elementos de nuestra identidad como ciudad que están al alcance de la mano pero que la vida cotidiana nos lleva a que no prestemos atención en los detalles tan bellos que puede tener en este caso este monumento, que está considerado uno de los más hermosos del país. A partir de allí se dio por inaugurada esta serie de paseos. Yo los llamo paseos didácticos y no visitas guiadas, creo que esa es una tarea de los guías turísticos matriculados, y no es mi deseo avanzar sobre otras incumbencias de gente con la cual comparto también experiencias muy buenas y nos ayudamos mutuamente. Es posible que estemos más acostumbrados incluso a que este tipo de experiencias se hagan desde la guía de un artista plástico o un arquitecto, en ese sentido también, lo que realizo lo hago desde la incumbencia de mi título de grado, como licenciado en Comunicación Social, lo que hago es contarle al visitante qué comunican las alegorías, cómo se conectan directamente con las inscripciones en la base del monumento, las miradas de esas figuras, los objetos que portan, y lo voy conectando con los hechos históricos que marcaron la vida política y cívica de Urquiza, sobre todo desde el 1°de mayo de 1851, hasta su muerte el 11 de abril de 1870.

—¿Cuándo y qué despertó en usted la curiosidad de conocer en profundidad la historia?

—Desde chico me gustó la historia en general. En mi casa había libros de historia que me atrapaban por sus imágenes, los dibujos y ciertos relatos de batallas. En cuarto grado de la escuela fue un punto de partida, cuando ese año nos dieron Historia de Entre Ríos: Ramírez y Urquiza eran dos figuras inspiradoras, y me atraían la forma de morir que tuvieron. Después, en ese tiempo, mis padres me llevaron al Palacio San José, fue un sueño, y allí también descubrí un dato que con el tiempo me hizo prestar mucha atención en la Historia de Paraná. En el Palacio San José, esa vez, estaban exhibidas las puertas de la residencia de Urquiza que tuvo en la capital entrerriana. Volví con muchos interrogantes. Más adelante, después de que me recibí en Comunicación Social y empecé a escribir en la sección Cultura para un semanario, todas las semanas le dedicaba algunas páginas a rescatar capítulos de la historia de la provincia y la ciudad. Y después vinieron los libros y distintas investigaciones que me han llevado años.

—¿ Quién fue y qué representa el general Urquiza para usted?

—Urquiza es una figura clave en la organización de nuestro país, y un adelantado a su tiempo con las ideas, no solo como político y militar, sino como empresario y productor, preocupado también en la base que proporciona la educación. Negado por la historia escrita desde Buenos Aires, y atacado por las corrientes investigativas de sus detractores, a todo eso la respuesta es la obra de gobierno que llevó adelante de la provincia y de la Confederación Argentina, que siguen marcando un paradigma.

—¿ Qué es lo que más disfruta de su profesión?

—Lo que más disfruto es el contacto con la gente que se acerca a las distintas propuestas en las que participo, aprendo mucho de ellas. Y aprendo mucho de los historiadores, escritores, periodistas y profesores con los cuales desde hace varios años nos apoyamos, nos ayudamos y nos escuchamos.

—¿ Por qué es importante conocer la historia del país y la provincia?

—Si no conocemos nuestra historia, no podemos entender por qué nos pasa lo que nos pasa como sociedad, transitando ya el primer cuarto del Siglo XXI. El pasado nos enseña y nos marca, pero también interpela nuestro presente y nuestras ideas de futuro. Si no conocemos la historia, las sociedades no pueden acceder a la autocrítica de sus actos; si no conocemos la historia, difícilmente el perdón y mirar hacia adelante sean dos objetivos de las futuras generaciones, seguirán siendo vanas expresiones de los discursos. Todo esto se dice hasta el cansancio, y hay que seguir insistiendo con ello, de eso se trata la pasión por la historia. Y, además, si sos docente, cualquiera sea el ámbito que te toque, es un deber remarcarlo siempre.

—Si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué prócer le gustaría conocer?

—Sin dudas, aunque sea siendo un joven soldado temeroso de sus últimas líneas, como la historia que rescata fantásticamente la película Revolución, el cruce de los Andes.

Claudio Cañete1.jpg

Monumento a Justo José de Urquiza

El monumento es obra de los escultores españoles Agustín Querol (en una primera etapa) y Mariano Benlluire. Fue inaugurada oficialmente el 11 de noviembre de 1920 (fecha en que se recuerda el Pacto de Unión Nacional celebrado en 1859). La piedra fundamental se había colocado el 18 de octubre de 1901 en coincidencia del centenario del natalicio del vencedor de Caseros. El predio donde está emplazado era un terreno donado por su viuda, Dolores Costa de Urquiza, al municipio de Paraná, para allí construir una plaza en homenaje al Presidente de la Confederación Argentina en diciembre de 1895. Hoy, a las 17, se realizará un recorrido especial en el marco de las actividades organizadas por cultura para Semana Santa. La actividad tiene una hora de duración y se recomienda llevar repelente y botella de agua o mate. El acceso será libre y gratuito. Además, los encuentros continuarán los martes de abril a las 10 y se invita, sobre todo, a las delegaciones educativas de todos los niveles.

LEER MÁS: AZUL BRASESCO, LA CANTANTE PARANAENSE QUE BRILLA EN LAS REDES SOCIALES