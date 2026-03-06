Ciro y Los Persas preparan su show en la Estación Belgrano

La banda Ciro y Los Persas continuará su gira 2026 con una nueva presentación en la ciudad de Santa Fe el sábado 23 de mayo

La banda Ciro y Los Persas continuará su gira 2026 con una nueva presentación en la ciudad de Santa Fe. El grupo encabezado por Andrés Ciro Martínez ofrecerá un concierto el sábado 23 de mayo en la Estación Belgrano, donde repasará canciones de su repertorio y clásicos que marcaron su historia musical.

El show propone un recorrido por temas emblemáticos de la banda, junto a composiciones que el cantante interpretó durante su etapa al frente de Los Piojos , un repertorio que mantiene una fuerte conexión con el público en cada presentación.

Con una trayectoria consolidada en la escena del rock argentino, el grupo mantiene una intensa agenda de conciertos en distintas ciudades del país. Sus recitales se caracterizan por la presencia escénica de Martínez y una banda que sostiene un formato potente en vivo, con momentos dedicados tanto a las canciones más conocidas como a material de su etapa reciente.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketek. La compra podrá realizarse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Santa Fe.