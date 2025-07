"Chepe" llega a Bar Da Vinci con un repertorio de jazz internacional

En diálogo con UNO, el músico contó: “Soy Pablo Santa Cruz, de la ciudad de Victoria, y me dicen Chepe. Voy a estar tocando un repertorio de jazz fusión y algunos estándares, el domingo en Da Vinci Bar de Paraná. Entre las canciones hay dos que son más latinas que de fusión, pero fueron versionadas por gente del jazz internacional y me gustaron mucho. Una es Hasta siempre comandante en versión de Paul Desmond, y la otra es El cóndor pasa, según una versión que hizo Jan Garbarek”.

Aprendizaje constante

Desde hace 27 años, "Chepe" integra la Banda Municipal Sebastián Ingrao de Victoria, donde se desempeña como primer saxo alto. Sus inicios en la música fueron a través de la formación clásica, pero con el tiempo sintió una fuerte atracción por el jazz, género al que se acercó de manera autodidacta.

“Estudié en la Escuela Municipal de Victoria y empecé con el jazz alrededor del año 2000. Me entusiasmó mucho esta música, y siempre la abordé por mi cuenta, porque la formación clásica no tiene mucho que ver con las armonías del jazz, y en esta ciudad no hay educación específica en ese estilo. Así que uno se va defendiendo como puede, pero con pasión y mucha escucha”, compartió.

La historia de "Chepe" es la de un músico que sigue activo luego de tantos años de recorrido y también la de un artista que busca compartir y conectar desde el lenguaje instrumental, en un contexto donde muchas veces el arte independiente debe abrirse paso entre desafíos. Por eso, cada fecha cuenta, cada escenario importa, y cada espacio que abre sus puertas al arte suma valor a la cultura de la ciudad.

Da Vinci Bar se ha consolidado en el último tiempo como un lugar donde la música en vivo encuentra un refugio. A través de una programación variada, el bar no solo ofrece propuestas gastronómicas, sino que sostiene una agenda cultural que da lugar a artistas emergentes y consagrados de distintos géneros todos los domingos. Y en tiempos donde sostener proyectos culturales implica convicción y esfuerzo, estos gestos importan: permiten que el público acceda a espectáculos gratuitos y que los músicos cuenten con un espacio para compartir su arte.

En ese sentido, la presentación del domingo también se inscribe dentro de una trama más amplia: la de los vínculos que se tejen entre músicos, gestores culturales, espacios independientes y una audiencia que valora la experiencia en vivo. A través del saxo, el piano y las cuerdas, Chepe y su grupo pondrán a circular melodías conocidas y otras por descubrir, con arreglos cuidados y una impronta propia.

Noche de show en vivo y jazz

“Los quiero invitar para este domingo en Da Vinci Bar a escuchar un poco de música instrumental”, expresó el saxofonista. Será una oportunidad para dejarse llevar por los sonidos, disfrutar en comunidad y celebrar, una vez más, la potencia del arte en los escenarios locales. La entrada es libre y gratuita. Para garantizar lugar, se recomienda hacer reserva previa al 3435065599.