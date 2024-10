Celebración Teatralizada del "Día de Muertos" en la Escuela del Bardo

El Día de Muertos tiene sus raíces en la época prehispánica y se considera un culto a la muerte, un ritual fundamental de la cultura. Cuando una persona fallecía, era enterrada y la familia organizaba una fiesta para guiar el alma en su camino, incluyendo comidas que el difunto disfrutaba, ya que se creía que podría sentir hambre durante su travesía. Es importante señalar que en esta celebración, la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte simboliza la vida, manifestándose en el altar preparado por los seres queridos. Por lo tanto, es una celebración que abarca significados filosóficos, materiales y espirituales, trascendiendo la mera conmemoración.

La celebración también invita a los asistentes a participar de manera activa, llevando una foto u objeto de sus seres queridos, así como una ofrenda de comida o bebida, para sumarlo al gran altar que se instalará en una de las salas, honrando así su memoria. Las entradas en preventa tienen un costo de 8.000 pesos con una promoción de dos por 14.000. En puerta, el precio será de 10.000. Para comprar entradas comunicarse al 3434565942 o a través de las redes sociales de Teatro del Bardo @teatrodelbardo. Además, se ofrecerá un servicio de cantina con comidas y bebidas a precios accesibles.

En diálogo con UNO, Sebastián Boscarol (productor) y Walter Arosteguy (actor) brindaron detalles del encuentro. Arosteguy: “Somos seis actores en escena. Lo mágico del encuentro es invitar a nuestros muertos para que esa noche nos acompañen y festejen con nosotros. Tener a nuestros muertos un poquito más cerca y quitar ese tabú de la muerte”.

Sebastián Boscarol y Walter Arosteguy.jpg

Boscarol: “Se los recuerda con alegría. El año pasado, cuando estrenamos la obra para esta misma fecha, el público al principio se presentaba tímido, hasta que se fue conociendo más el espectáculo y cada vez se iba acercando más gente a participar. Cada uno llevaba el recuerdo de su muerto al altar que armamos y es parte de la escenografía. Y fue un momento hermoso, porque no es un recuerdo desde la tristeza sino todo lo contrario. Hubo personas que en vez de fotos llevaron objetos, por ejemplo”.

Los artistas definieron la obra como “un ritual colectivo”. Arosteguy sostuvo que la muerte es un proceso más de la vida: “No es el final de nada, el final es el olvido. Por eso es importante juntarse a celebrar para encontrarnos y compartir a esos seres queridos”, y Boscarol agregó: “Hemos tenido experiencias donde el público no solo lleva a sus familiares. Recuerdo que alguien, en una de las primeras funciones, trajo una foto de Maradona porque sostuvo que no podía no estar en el altar siendo que él representa al país. Eso fue emocionante y alegre y era verdad, no podía no estar”, acto que hizo reflexionar sobre “los muertos colectivos”. La estética y el vestuario está a cargo de Reina Heels.

Tanto Arosteguy como Arosteguy se mostraron solidarios con sus colegas y compañeros artistas por las salas de teatro que han cerrado en todo el país en el último tiempo. “Nosotros seguimos adelante haciendo lo que sabemos hacer: teatro. Por suerte recibimos mucho apoyo de la gente, de nuestro público, de quienes se acercan a la sala ante cada actividad que hacemos”, contó Arosteguy, y Boscarol agregó: “El público que aprecia la cultura, conoce y sabe muy bien cómo es la situación y acompaña, apoya”.

Lamentablemente, en la actualidad el sector cultural se ve muy afectado producto de las políticas del gobierno nacional. “Pasamos de ser los salvadores de la pandemia a ser los responsables de que niños en el Chaco tengan hambre. Pero bueno, ante eso, trabajamos, nos movemos. Por eso Día de Muertos y por eso nuestra Escuela del Bardo”. La escuela consta de un trayecto pedagógico de formación actoral que brinda herramientas de dirección y dramaturgia, concluyendo con la construcción de montajes escénicos. La dinámica de trabajo consiste en seminarios, talleres y laboratorios de creación.