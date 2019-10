Carmen Barbieri: "El teatro de revista es un género maravilloso"

Pablo Millán Está Re-Vista vuelve a presentarse en el Teatro Municipal 3 de Febrero, pero esta vez junto a una invitada muy especial: Carmen Barbieri. Se trata de un espectáculo renovado, con elenco de artistas locales y el estilo que caracteriza al humorista santafesino. Las funciones serán mañana, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, de Paraná; el sábado, a las 21, en el Cine Teatro Don Santiago, de María Grande; y el domingo, a las 20, en ATE Casa España, de Santa Fe.

Será un espectáculo ambicioso, con gran despliegue escénico y de vestuario, la participación de los bailarines Polli Figueroa (bailarín y coreógrafo), Mariano Ledesma, Elías Orsini y Axel Bejar, además de los integrantes de División X Dance Studio. Asimismo, participarán la drag queen Reina Heels; el humorista y transformista santafesino Maxi Alarcón; y las actrices Marcela y Paola Pérez, también de Santa Fe.

Y por supuesto la invitada estrella, Carmen Barbieri, actriz, comediante, bailarina, vedette, directora y productora de holgada trayectoria. Escenario dialogó con ella: “Con Pablo nos conocemos desde hace muchos años. Ayer estábamos cenando acá en Buenos Aires, porque vino a buscar un montón de valijas y pelucas mías y para el elenco, y sacamos la cuenta de que hace siete años que no actuamos juntos. ¡Cómo pasa el tiempo! La última vez fue en un show de él, a teatro lleno. Él es un tipo muy profesional y la gente lo sigue, porque se preocupa por cada detalle, promociona bien el show, siempre hace éxitos”.

En esta oportunidad, la gente se va a encontrar con un show potente, con musicales, sketches, despliegue de vestuario y la marca registrada de Pablo Millán. Pero además, el público verá a ambos cómicos haciendo una rutina humorística a dúo, cantar e interactuar con la platea.

“Cuando veo que la gente tiene talento me encanta compartir escenario con ellos, sin importar si vienen de Capital, de una ciudad del interior o de algún pueblo. Valoro el talento, el esfuerzo, la responsabilidad y las ganas. Y Pablo le pone ganas a todo, anoche me contaba cómo había armado el show, el orden de cada cuadro. La verdad que me contagió sus ganas de estar ya en el escenario. Y vamos a compartir mucho más nosotros dos en escena, debe haber unos 50 cuadros y algunos duran como un minuto y medio. Los de nosotros juntos van a durar un poquito más, vamos a hacer un dueto en el que hablaremos de política, de actualidad y de todo un poco. Además cantamos y bailamos”, adelantó Barbieri.

La artista, una de las últimas grandes vedettes del teatro porteño de revista, estará en su salsa, ya que el espectáculo de Millán hace honor al género: “De la revista no hay nada que no me guste, me parece un género maravilloso, encantador, porque hay mucho de ilusión y fantasía. Y el despliegue de ropa, pelucas, peinados, la adrenalina de estar a las corridas para los cambios de vestuario porque los cuadros son cortos. Uno se divierte un montón en el escenario; es un género muy difícil de hacer, pero lindo, divertido”.

En este sentido, comentó: “Ya no hay vedettes como las de antes porque ya no hay casi revista. En verano voy a hacer una comedia al Teatro Atlas de Mar del Plata, y creo que hay en cartel una o dos revistas, cuando antes había un montón. De todas maneras el género funciona muy bien, el año pasado tuvimos casi 40.000 espectadores, entre los shows más vistos del verano en Mar del Plata. Pero es un género que cada vez se hace menos porque es muy caro, la cantidad de cambios de ropa que lleva, las decenas de artistas que tiene un espectáculo así, las luces. Es carísimo, por eso no hay”.

Por último, Barbieri adelantó que aprovechará su paso por Entre Ríos y Santa Fe para pasear y distenderse un poco: “Me encanta pasear cada vez que voy para allá. Pablo me lleva en su auto a dar vueltas, paramos a tomar una cervecita, me encanta comer pescado. Y nos invitan a tantos eventos que por ahí no alcanzamos a ir a todos, pero la paso súper bien, la gente me recibe espléndidamente cada vez que voy”.

Las entradas están a la venta en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Con tu tarjeta Beneficios UNO podés retirar una entrada gratis por las oficinas de Perú esquina Chile.