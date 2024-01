Cabral, la banda de heavy metal, llega a Paraná

Cabral web.jpg

Carlos tiene fanáticos que lo siguen desde hace años y han sido fieles a lo largo de su carrera, ya sea como solista o miembro de una banda. Y a pesar de tener canciones requeridas de todos los años, contó que en la actualidad la canción más pedida es Por ser quien sos. “Esa canción abarca desde la época del 80 hasta acá, trata sobre la represión y la humillación que puede sentir un músico. Un músico es un artista que no puede depender de la mirada de cada gobierno que pasa, que lo puede considerar como un artista, un vago o un drogadicto. Nosotros somos artistas, lo sabemos, hacemos canciones y dejamos algo plasmado. En la historia del metal o del rock, siempre vamos a ser recordados por nuestras canciones y melodías que se escucharán eternamente, el legado es ese, si quieren escuchar a Cabral me tendrán ahí, en los 31 años de Tren loco, con Cabral solista o con Apocalipsis, porque mi historia es bastante larga”, relató.

Además, hizo puntual hincapié en la importancia que tiene el dejar plasmado lo mejor de cada época, e hizo referencia a que su caballito de batalla hoy es su última canción. “Tenemos temas muy buenos, pero el último es el mejor, el que mencioné con anterioridad. Nosotros somos cuatro músicos que dejan la vida en el escenario, y esa puede ser, tal vez, la diferencia. Estamos cien por ciento involucrados con nuestro proyecto y el público, sabemos perfectamente qué queremos decir y qué mensaje damos musicalmente, por eso creo que la gente se identifica mucho con las letras. Nosotros somos una familia, con una mirada nos entendemos, no hace falta hablar, acá no hay engaños, no hay mentiras, tiramos todos para el mismo lado. En Cabral las cosas se dicen de frente y está todo claro, no hay nada oscuro, y así tiene que ser para que funcione. Quizás en otras bandas esto no ocurría, todo cambia y la gente también, mucho más si en el medio hay plata. De todas formas, hay que saber llevar el orden también, porque hasta en las mejores familias hay discusiones, lo importante es hablar y escucharse, no dejar pasar nada”, sostuvo.

Durante la entrevista, Carlos Cabral destacó la buena onda del grupo y la conexión que tienen, y aseguró que el progreso y el éxito de la banda se debe a que todos apuntan hacia el mismo lado. “La vigencia se trata de crear y no vivir haciendo covers de otros, por eso Cabral crece a pasos agigantados. La experiencia me ha enseñado que también la difusión es muy importante, avanzar, ir siempre para delante. También hay mucho esfuerzo detrás, porque todos tenemos nuestras familias, no es que uno se sube al escenario, toca y ya fue, no, hay mucho tiempo y dedicación abajo, hay una estructura de trabajo y mucha gente trabajando con nosotros, no somos solo cuatro, hay sonidistas, mánager, agentes de prensa, y demás, somos un gran equipo”.

Carlos se expresó feliz por su llegada a Paraná y ratificó que la noche del sábado será una fiesta. “Siempre que vamos nos tratan bárbaro, la gente nos atiende con una hermandad total, comemos excelente, nos acompañan hasta la terminal de colectivos, el cariño es absoluto, tanto de los productores como de la gente que nos va a ver. Una foto no se le niega a nadie, un audio no se le niega a nadie, mucho menos un abrazo o una foto. Hay personas que a veces están esperándote hace horas, y uno no puede no valorar esos gestos, esos actos significan mucho y hay que ser agradecidos. Cuando una familia entera viene a querer sacarse una foto con vos es un regalo de Dios, es impagable. Y esa es la mayor recompensa del trabajo como músico. Les mando un abrazo a todos y nos vemos el sábado”, cerró.