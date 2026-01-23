El ciclo Arte Joven tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta reunió música en vivo, un patio gastronómico y una feria

Con una importante presencia de público, el ciclo Arte Joven, organizado por la Municipalidad de Paraná, tuvo su primera fecha del año en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La propuesta reunió música en vivo, un patio gastronómico y una feria de emprendedores jóvenes, y volvió a posicionarse como un espacio de encuentro para artistas emergentes de la ciudad.

La actividad se desarrolló en el marco de la agenda ¡Hola Paraná!, Verano en la Ciudad , con el objetivo de fortalecer los espacios de expresión para las nuevas generaciones y acompañar las producciones culturales locales.

Durante la tarde y la noche del jueves se presentaron Sori Jacob, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, con propuestas musicales que recorrieron distintos estilos de la escena local y dieron cuenta de la diversidad artística que convive en la ciudad.

Desde la organización destacaron el trabajo articulado entre distintas áreas municipales para el desarrollo del ciclo. El director de Juventudes, Lisandro Spahn, señaló que Arte Joven “es un espacio de visibilización y también aporta a Paraná como ciudad turística, para que paranaenses y visitantes puedan disfrutar de propuestas culturales y gastronómicas”.

En la misma línea, la directora de Cultura Emergente e Infancias, Micaela Acosta, remarcó que se trata de la primera fecha del ciclo en el Juanele y subrayó el trabajo conjunto con otras áreas municipales como Salud, Tránsito, Alumbrado y Producción. “Es una propuesta que genera orgullo poder sostener en este espacio”, indicó.

Promover los espacios de expresión

Desde el escenario, los propios músicos valoraron la continuidad del ciclo. El cantante de Tabula Rasa, Matías Puebla, expresó que para los artistas “es importante que existan más espacios y lugares donde tocar”, y destacó la iniciativa como una oportunidad para las bandas independientes.

Por su parte, Lautaro Pasutti, integrante del grupo, celebró el formato del encuentro y el cruce entre música y feria de emprendedores. “Es muy bueno que se generen estos espacios de encuentro entre bandas y con el público”, señaló.

Arte Joven continuará desarrollándose a lo largo del año, con nuevas fechas y propuestas que buscan seguir ampliando los circuitos culturales para las juventudes de Paraná.