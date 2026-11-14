SMN: Cesó el alerta por tormentas y la temperatura trepa a 31 grados

Este sábado persisten las lluvias y tormentas aisladas pero sin alerta del SMN y altas temperaturas (21 grados de mínima y 31 grados de maxima).

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) pronosticó para este sábado hasta un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la mañana y la tarde, con mejoras temporales hacia la noche, en Paraná .

Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 grados de mínima y 31 grados de maxima. Los vientos soplarán desde el sector oeste rotando al sur y sudeste.

Para este domingo se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 29 grados con vientos del sector este.

El lunes el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se pronostica una desmejora hacia la tarde con hasta un 40% de probabilidad de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con vientos leves del sur rotando al sudoeste.

Sábado