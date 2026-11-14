Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: Cesó el alerta por tormentas y la temperatura trepa a 31 grados

Este sábado persisten las lluvias y tormentas aisladas pero sin alerta del SMN y altas temperaturas (21 grados de mínima y 31 grados de maxima).

14 de noviembre 2026 · 08:49hs
Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Tiempo en Entre Ríos: domingo con lluvias aisladas y lunes más despejado en las principales ciudades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado hasta un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la mañana y la tarde, con mejoras temporales hacia la noche, en Paraná.

Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 grados de mínima y 31 grados de maxima. Los vientos soplarán desde el sector oeste rotando al sur y sudeste.

Para este domingo se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 29 grados con vientos del sector este.

El lunes el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se pronostica una desmejora hacia la tarde con hasta un 40% de probabilidad de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con vientos leves del sur rotando al sudoeste.

Sábado

  • Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá: Se anticipan lluvias y tormentas aisladas, con temperaturas entre 21°C de mínima y 31°C de máxima.
  • Victoria y Gualeguay: Se prevé cielo mayormente nublado, con marcas térmicas que rondarán entre los 18°C y 29°C.
  • Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador: Se registrarán chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde, con temperaturas de entre 22°C y 31°C.
  • Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy: Se aguarda una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, con chaparrones y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche.

SMN Alerta temperaturas lluvias
Noticias relacionadas
Andrea Simondini y su programa Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria y labor en la difusión e investigación del fenómeno OVNI

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Presentarán proyecto de ley que propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor para su conservación en Entre Ríos

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

el teatro gualeguaychu reabre sus puertas

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

Inspectores constataron irregularidades administrativas y normativas en materia de caza y protección de la fauna, Ley Provincial Nº 4.841 en San Justo

San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

Ver comentarios

Lo último

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Ultimo Momento
Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Policiales
Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

San Justo: control de fauna silvestre detectó irregularidades en Parque Pericos

Dejanos tu comentario