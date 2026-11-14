El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado hasta un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas por la mañana y la tarde, con mejoras temporales hacia la noche, en Paraná.
SMN: Cesó el alerta por tormentas y la temperatura trepa a 31 grados
Este sábado persisten las lluvias y tormentas aisladas pero sin alerta del SMN y altas temperaturas (21 grados de mínima y 31 grados de maxima).
14 de noviembre 2026 · 08:49hs
Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 21 grados de mínima y 31 grados de maxima. Los vientos soplarán desde el sector oeste rotando al sur y sudeste.
Para este domingo se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 20 y 29 grados con vientos del sector este.
El lunes el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se pronostica una desmejora hacia la tarde con hasta un 40% de probabilidad de chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 28 grados, con vientos leves del sur rotando al sudoeste.
Sábado
- Diamante, Villaguay, La Paz y Nogoyá: Se anticipan lluvias y tormentas aisladas, con temperaturas entre 21°C de mínima y 31°C de máxima.
- Victoria y Gualeguay: Se prevé cielo mayormente nublado, con marcas térmicas que rondarán entre los 18°C y 29°C.
- Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador: Se registrarán chaparrones por la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde, con temperaturas de entre 22°C y 31°C.
- Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy: Se aguarda una mínima de 19°C y una máxima de 29°C, con chaparrones y tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, mejorando hacia la noche.