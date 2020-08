Alexis Rodríguez: "Blues en Do Mayor"

Alexis Rodríguez se define, en primer lugar, como peluquero y barbero. Pero eso no impide que haya aprendido a canalizar su creatividad hacia otros ámbitos, como el de la música.

Días atrás subió a YouTube su primer video musical, en el que muestra fuera de su entorno, sus habilidades como músico, cantante y compositor. Blues en Do Mayor se llama el tema que compuso inspirado en la necesidad de subir un poco el ánimo a la gente, en base a lo que escucha diariamente en su trabajo. “Lo subí porque tuvo buena repercusión en mi entorno, con mis clientes y amigos. Es una canción que hice con un pensamiento positivo, transmitiendo algo bueno. Hablo de que nunca tenemos que dejar de hacer lo que nos gusta. La segunda estrofa habla un poco de la pandemia, dice que ante una situación adversa uno tiene que hacerle frente a la tormenta, y que nada nos impide ser felices, ni esta pandemia. Porque la felicidad depende de cómo nosotros nos tomamos las cosas. Me puso contento hacer algo y que los demás me transmitan que es bueno. Eso me alentó a difundirla”, comentó a Escenario.

Alexis Rodríguez no estudió música de manera formal, pero la lleva en la sangre: su papá tocaba la guitarra, y proviene de varias generaciones familiares en la que todos tocaban algún instrumento. “Yo agarré la guitarra a los 13 años y me empezó a gustar, fui inventando, creando cosas con la música. Hace un tiempito atrás recién empecé a tomar clases con un profesor, porque me gusta hacer las cosas bien y creo que nunca es tarde para empezar a estudiar y aprender. Pero siempre me gustó componer, hacer canciones. Es mi cable a tierra”, comentó.

Sobre la canción, contó que contó con la colaboración de su amigo, el músico y productor paranaense, Julián Stur: “Él me ayudó a darle forma y cuerpo, yo grabé la guitarra principal y él le agregó tres guitarras más, grabó el bajo y la batería, después hicimos los coros. Y el video lo hizo mi hermana”.

Alexis es peluquero desde hace 20 años, muchos de los cuales se abocó a estudiar y ejercer la peluquería femenina. Tiempo después se interesó en la barbería profesional, y hace cinco años pudo abrir su propio local, ubicado en la galería comercial frente al Teatro 3 de Febrero. “Me gusta cortar el pelo, porque dejás más linda a la gente, que se vaya contenta. Y además hay mucho diálogo, los barberos y peluqueros muchas veces hacemos medio de psicólogos. Y la canción tiene mucho que ver con eso, con lo que me cuentan las personas, que andan bastante bajoneadas. La amargura, la angustia, la depresión son semillas que germinan en el corazón de las personas y si no las cortamos de raíz, se hace como una enredadera que nos consume. La idea con esta canción es levantar un poco el espíritu”, dijo.

Y volviendo a su canción (que en la plataforma puede encontrarse con las palabras claves “Blues en Do Mayor + Alexis Rodríguez”) añadió que eligió el Do Mayor porque es la tonalidad de la alegría, del optimismo, por más que esos sentimientos no sean los más comunes en el género del blues: “Una vez escuché un blues de un artista de los años 60 y me encantó, me quedó en la mente y cuando llegué a casa me puse a sacar la melodía. Me di cuenta de que estaba en la tonalidad de Do Mayor. En la segunda estrofa dice que es conveniente mirar por donde nace el sol, es decir que uno tiene que buscar la luz. Estoy convencido de cada día es una película distinta que cada uno vive de manera personal y el final es cuando uno regresa a su casa por la noche, cuando uno cumplió con lo que tenía que hacer”.

Por último, consultado sobre cómo sobrellevó la pandemia, dijo: “Gracias a Dios ya tenemos el permiso para trabajar, pero fueron muchos meses sin trabajar. Me pasó como a todos, nos atrasamos con las cuentas, nos costó arrancar, pero todo está volviendo de a poco a la normalidad. Tengo mucha esperanza de que en septiembre esto empiece a mejorar, la gente va a estar más contenta”.