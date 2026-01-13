Uno Entre Rios | La Provincia | Vecinos

Vecinos de Paraná II preocupados por el agua potable

Vecinos de la zona de calles Artigas y Provincias Unidas aseguran que es muy alta la salinidad en el agua potable. Temen que no sea apta para consumo

13 de enero 2026 · 12:12hs
Vecinos de Paraná II están muy preocupados por el estado en que el agua potable que llega a sus hogares. Para graficar la situación, enviaron imágenes y videos a UNO donde se puede advertir una tonalidad blanquecina al servir una jarra de agua y también el efecto que provoca en los distintos utensilios utilizados para elaborar los alimentos y e daño a las cañerías, temotanques y calefones.

Las familias habitan en la zona de calles Artigas y Provincias Unidas, en barrio Paraná II, aseguran que si bien se han malogrado muchos de sus elementos de cocina, lo que más les preocupa es el perjuicio que puede causar a la salud el consumo del vital elemento en esas condiciones.

También indicaron que las quejas al 147 no dan resultados.

UNO intentó infructuosamente, comunicarse con responsables de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental y de Planificación e Infraestructura de la comuna paranaense, para que den explicaciones a los ciudadanos de esa zona de Paraná.

