River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza.

Este jueves, desde las 21.15, River Plate se enfrenta a Unión de Santa Fe en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina 2025.

28 de agosto 2025 · 09:56hs
River Plate no quiere bajarse de ningún frente y este jueves, desde las 21.15, buscará avanzar en la Copa Argentina 2025 ante Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por los octavos de final. Con sus titulares de regreso, el equipo de Marcelo Gallardo buscará evitar sorpresas. El partido será transmitido por TyC Sports.

El encargado de impartir justicia en el encuentro será Andrés Gariano, acompañado por Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes de línea. Además, Matías Billone cumplirá funciones como cuarto árbitro, completando el equipo arbitral designado para un cruce que tendrá mucho en juego.

Cabe destacar que la Copa Argentina no cuenta con la asistencia del VAR, por lo que todas las decisiones dependerán exclusivamente de lo que determinen los jueces dentro del campo. Esta particularidad, habitual en el certamen, le añade un componente extra de tensión e incertidumbre a un partido de eliminación directa, donde cualquier error puede ser decisivo y no habrá margen para la revisión.

Ya instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores (donde enfrentará a Palmeiras) y como líder de la Zona B del Torneo Clausura pese al reciente empate con sabor amargo frente a Lanús, el Millonario quiere seguir con vida en el torneo más federal del país. En las fases anteriores, superó sin sobresaltos a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán, y ahora se medirá por primera vez con un rival de Primera División.

Luego de haber presentado un equipo alternativo el pasado fin de semana en el Sur, Gallardo pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición en Mendoza. Se espera el regreso de los titulares y la posible aparición, por primera vez juntos desde su llegada, del tridente ofensivo compuesto por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Ante el flojo rendimiento del mediocampo en el último encuentro (con excepción de Giuliano Galoppo, quien conservaría su lugar en el once) el cuerpo técnico planea un esquema más ofensivo, con tres delanteros bien definidos. Sería, en los papeles, la delantera ideal que el equipo aún no había podido disfrutar.

Por su parte, Unión de Santa Fe llega a esta instancia tras eliminar 3-1 a Colegiales y dar el batacazo en los penales frente a Rosario Central, uno de los candidatos del torneo. Bajo la conducción de Leonardo Madelón, el conjunto santafesino también pelea en el Torneo Apertura, donde se mantiene en puestos de clasificación tras el polémico empate ante Huracán. Ahora, el Tatengue sueña con volver a sorprender, esta vez ante el poderoso River Plate de Gallardo.

El antecedente

El duelo entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 será apenas el segundo enfrentamiento entre ambos en la historia del certamen. Este antecedente, sin embargo, trae gratos recuerdos para el Millonario: ocurrió en la edición 2015/16, cuando River Plate se impuso por un contundente 3-0 en Mar del Plata, encaminando así el camino hacia su primer título en esta competencia.

Aquel partido, disputado el 27 de octubre de 2016 en el estadio José María Minella, tuvo un detalle especial que aún resuena: el primer gol lo anotó Sebastián Driussi, delantero que hoy vuelve a vestir la camiseta del club de Núñez. Joaquín Arzura y Lucas Alario completaron la goleada, marcando una victoria clara y determinante. Posteriormente, River Plate superó a Gimnasia La Plata y a Rosario Central para consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia.

Otro dato curioso que suma emoción al próximo cruce es que los entrenadores de aquel histórico partido volverán a enfrentarse. Marcelo Gallardo y Leonardo Madelón, protagonistas desde los bancos en aquel duelo de cuartos de final, se verán las caras nuevamente casi una década después, aportando un plus de rivalidad y experiencia al encuentro.

Además, ese partido en Mar del Plata marcó la única vez que Unión logró acceder a los ocho mejores del certamen. Ahora, si logra dar la sorpresa y vencer a River Plate, el Tatengue volverá a meterse nuevamente entre los ocho mejores, con la expectativa de enfrentar en cuartos a Racing Club, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por 3-0 y ya espera rival.

Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron fue el 4 de agosto de 2024, en un partido correspondiente al torneo local disputado en Santa Fe que terminó en empate sin goles. Fue un encuentro intenso y parejo, donde ambos equipos generaron varias ocasiones, pero ninguno logró abrir finalmente el marcador. Ahora, se volverán a cruzar en un duelo decisivo por la Copa Argentina, con la clasificación en juego.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión de Santa Fe: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Malvinas Argentinas.

