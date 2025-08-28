Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

El canotaje entrerriano siempre es buena noticia en el marco internacional. Este es el caso del joven paranaense Baltazar Itria, que consiguió dos medallas de Oro en las competencias K-2 y K-4 (ambos en la distancia 500 metros), correspondiente al canotaje argentino. Fue en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025 tuvieron lugar en Asunción, Paraguay, en donde hubo una destacada labor de la delegación Argentina. El joven entrerriano se sumó a las medallas que la delegación de nuestro país consiguió en la competencia que tuvo su cierre el fin de semana en la ciudad paraguaya.

Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollaron en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de este mes y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), ya superó la cantidad de medallas obtenidas en la anterior edición de Cali-Valle 2021.

La palabra de Baltazar Itria

Baltazar Itria habló de sus logros en UNO y del esfuerzo que realizaron en la previa para llegar de la mejor manera. “Tuvimos seis semanas de preparación en Misiones; concentrando antes de ir a los Juegos en Paraguay. Es mucho tiempo lejos de casa”, dijo en el arranque de la nota.

Luego agregó: “Esperábamos porque con respecto a los entrenamientos veníamos rindiendo muy bien. El bote andaba bien, tanto el K4 como el K2, los dos botes estaban de la mejor manera. Uno a partir de los tiempos que viene metiendo y eso sabe dónde está posicionado más o menos”.

“Estoy en el canotaje desde toda la vida; de los seis años entrenó en el Club Náutico. Estos últimos dos años estuve mucho concentrando con el equipo nacional. Con un sistema de tres semanas entrenando con el equipo y una acá en casa. Entonces he estado poco tiempo en el club”, completó. “Uno de los deportes que mejor anduvo en los Juegos de Paraguay fue el canotaje y sobre ese tema Baltazar dijo: “El canotaje se trajo siete de Oro y otras medallas también, pero de Oro fueron siete. Siete de oro. Creo que fue el deporte que más sacó de la delegación argentina”.

En cuanto a lo que viene el paranaense comentó: “Ahora de vacaciones, pero después de esto habrá que volver a entrenar de nuevo y se vienen los selectivos nacionales. A partir de los selectivos plantearemos diferentes objetivos del equipo argentino”.

Los objetivos se irán definiendo a partir de esos selectivos, que marcarán el rumbo del equipo nacional de cara a las próximas competencias internacionales.

Se sabe que practicar un deporte a nivel internacional tiene sus costos y sobre eso Baltazar dijo: “Contamos con el apoyo del Enard y de la Secretaria de Deportes de la Nación que nos ayuda y obviamente no es suficiente. Uno cuando se mete en esto sabe que a la larga no vas a poder vivir de esto, pero bueno, hace todo lo posible para poder practicarlo y vivir para entrenar".

Baltazar es hijo de Tomás Itria, que es una persona que es referente del deporte y seguro hizo mucho para que este presente se de en su hijo. “Mi papá estaba ahí conmigo, fue a Paraguay a verme, ahora quedó allá a ver a mis hermanos, pero fue a los Juegos de Asunción a verme y mi mamá también fue. Él estaba, ahí fue más como rol de padre, si bien es mi entrenador acá en el Club Náutico, desde que yo entreno prácticamente, pero ahí estaba como rol de padre porque estoy con el entrenador de la selección y respeta eso. Ahora están en Paraguay porque mis hermanos está compitiendo en los Juegos Sudamericanos también que se hacía ahí en Asunción luego de los Juegos Panamericanos. Así que se quedaron a apoyar a ellos”.

“Son un montón de personas a las que tengo que agradecer. Desde que arranqué este camino, que me metí en este proyecto, fueron muchos entrenadores, tanto a nivel Selección como en mi club, la familia está siempre en estos casos. Apoyando, cuando más lo necesito, cuando está medio bajón, la familia está siempre. Y bueno, es un pilar fundamental”, manifestó Itria.

Baltazar Itria representa a una camada joven del deporte argentino que no sólo conquista medallas, sino también respeta los valores del esfuerzo, la disciplina y el compromiso. Desde los pasillos del Club Náutico hasta las aguas panamericanas, su nombre empieza a sonar con fuerza. Y aunque aún queda mucho por remar, su presente ya brilla como el oro que se colgó en la ciudad de Asunción la semana pasada.

El canotaje fue el mejor deporte

El combinado nacional de canotaje fue el mejor país en el medallero de este deporte en estos II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con once medallas conseguidas por los argentinos en los cuatro días de competencias en la disciplina donde se lograron siete preseas de oro, dos de plata y dos de bronce. Entre ellos estuvo el paranaense Baltazar Itria con dos medallas de Oro en las competencia.