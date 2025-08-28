Se presentará la obra de teatro musical "Laissez les enfants chanter"

La obra de teatro musical "Laissez les enfants chanter", del médico y artista francés Olivier Pascalin , cuenta la inspiradora historia de cómo la solidaridad de una comunidad argentina, unida por el sueño de un soldado, transforma la vida de un pueblo en Haití.

La historia comienza en Haití, donde los niños Jean y Rose sueñan con ser médicos y salvar a su gente, a pesar de vivir en la pobreza y no tener acceso a una escuela. Su madre, con el corazón roto, les dice que la vida y la bondad serán sus maestros. Al mismo tiempo, en Argentina, el sargento David Garcés no puede olvidar su misión en Haití. Obsesionado con la imagen de los niños que conoció, decide construir una escuela en Thomassique.

La historia de David Garces

A través de la canción "La Semilla", David expresa su determinación de convertir el campo de batalla en un campo de esperanza. A pesar de que su esposa, María, teme que el proyecto lo aleje, ella lo apoya incondicionalmente. La iniciativa de David resuena en su pueblo natal, Villaguay, donde la gente del común —la dueña de la panadería, la de la tienda, los jubilados— se une para recolectar fondos, libros, ropa y útiles escolares. Estas donaciones, más que dinero, representan el corazón de una comunidad unida por una causa común. En esta etapa, el doctor Olivier Pascalin se une al proyecto, aportando suministros médicos y su apoyo, y reforzando la idea de que la colaboración es un puente que une distancias y diferencias.

La idea de David llega a Haití a través de Pierre, un amigo que se convierte en el líder local de la construcción. En la canción "La Chanson de Pierre", Pierre y la comunidad haitiana expresan su esperanza y trabajo arduo para construir la escuela. La noticia del proyecto también llega a Jean y Rose, quienes se comprometen a ser los mejores estudiantes una vez que la escuela sea una realidad. La obra culmina con la construcción de la escuela, un triunfo de la fe y la perseverancia. El Dr. Pascalin compone el himno "La mélodie de l’espoir" para los niños, una canción que celebra la libertad y el futuro. La obra concluye con la imagen de los niños cantando su himno, un símbolo de cómo los sueños de unos pocos pueden convertirse en la esperanza de un pueblo entero.

“Para honrar a esta ciudad y a sus habitantes, que con todo el corazón, dieron lo que podían dar. Desde materiales, dinero, pasión, para que esos pequeños niños, puedan tener la oportunidad, en su propio país, a tener un empleo porque sin educación, un país nunca va a crecer”, comentó el profesor respecto a la importancia de la institución y del por qué de su nombre. El casting se realizará el viernes 3 de octubre en el Teatro Villaguay (San Martin, 540) a las 18.

Argentina y Francia, unidos por el folclore

“Argentina vine directamente de una isla en el océano Índico, que se llama Isla de la Reunión, cerca de Madagascar. Yo trabajaba allí como artista, y por situaciones familiares he tenido que viajar”, contó sobre sus acercamientos con Argentina y agregó: “Las embajadas argentinas y paraguayas, francesas de Paraguay y de Argentina, me contactaron para dar conferencias, talleres. Durante una de esas conferencias conocí a mi mujer actual, María Victoria Moro, y por eso hace 10 años me vine a vivir a Paraná”. En ese sentido, resaltó ser un apasionado por la historia argentina y entrerriana

Otro proyecto que presentará el francés es una obra propia en la Casa de la Cultura el 11 de septiembre a las 20: “Al borde del abismo”, una obra histórica, sobre la historia de la danza. “Cualquier baile folclórico argentino tiene sus raíces en danza de salón francesas. Y eso, nos hace como una inmersión en la época de Napoleón III, de Louis Pasteur”.