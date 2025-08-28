Uno Entre Rios | Policiales | Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos autos colisionaron en el acceso a Crespo dejando como saldo dos jóvenes heridos que tuvieron que ser atendidos en un centro médico.

28 de agosto 2025 · 12:27hs
El fuerte accidente en Crespo dejó dos jóvenes heridos.

El accidente ocurrió en el acceso principal a Crespo.

Alrededor de las 11 de este jueves, un importante siniestro vial movilizó a la policía, bomberos voluntarios, tránsito municipal y el servicio de emergencias de Crespo, hasta el acceso principal. Allí, colisionaron dos automóviles, dejando como saldo dos jóvenes heridos que tuvieron que ser atendidos en un centro médico.

El accidente en Crespo

Por causas a determinar, sobre Ruta 12 y Presidente Raúl Alfonsín, colisionaron un Renault Clío conducido por un joven radicado en Crespo, y un Peugeot 206 al mando de un ciudadano del departamento Nogoyá.

Bomberos voluntarios colaboraron en tomar recaudos sobre los vehículos, que presentaron serios daños materiales; en tanto que se abocaron a la inmovilización de uno de los involucrados, para lograr su traslado en camilla hasta el efector de salud.

El otro partícipe podía movilizarse por sus propios medios. En ambos casos, la examinación médica determinará el carácter de las presuntas lesiones.

Las trayectorias finales dejaron al Peugeot en dirección orientada hacia la rotonda y el Renault fue expulsado desde el punto de impacto hacia la banquina contraria, indicó Estación Plus.

Vuelco en la Ruta 14

Un automóvil volcó en la mañana de este jueves sobre la Ruta 14. Se trata de un Volkswagen Bora que perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

El auto volcó sobre la Ruta 14.

Ocurrió a la altura del kilómetro 233 y en el vehículo se trasladaban tres personas oriundas de Buenos Aires. El rodado se dirigía hacia Paraguay por el carril sur-norte, cuando perdió el control y terminó con sus ruedas apuntando hacia el cielo.

El vehículo volcó sobre la banquina de la ruta y, afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos. En el lugar intervino personal de la Policía Caminera de Concordia. Además, el tránsito en la zona no se vio interrumpido.

