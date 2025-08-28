Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Leonel Messi afirmó que el juego que disputará el seleccionado argentino ante Venezuela marcará su despedida por Eliminatorias Sudamericana.

El capitán del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Messi, confirmó que el encuentro que la Albiceleste disputará el 4 de septiembre a partir de las 20.30 en el estadio Mas Monumental ante Venezuela será su despedida como local por Eliminatorias Sudamericana.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo luego de la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.

Los números de Messi con la Scaloneta en la presente temporada.

En 2025, Messi disputó solo dos partidos con la Selección, ambos durante la fecha FIFA de junio. Pero de aquí a fin de año podría jugar hasta seis encuentros con la Scaloneta: los dos de la doble fecha de Eliminatorias, los dos amistosos en octubre en Estados Unidos y otros dos en noviembre, en Luanda (Angola) y Kerala (India).

Messi va por otro título con Inter Miami

Lionel Messi volvió a brillar para darle el pase a la final de la Leagues Cup a Inter Miami, la segunda desde que arribó a suelo norteamericano donde, paradójicamente festejó sus últimos 2 títulos.

Leo disputará su final N°44 en su carrera, siendo que suma 31 conquistas en cada final disputada con un dato más que alentador para “Las Garzas”, la última definición que perdió fue en 2020-2021 cuando el Atlhetic de Bilbao le arrebató la Supercopa de España de mencionada temporada.