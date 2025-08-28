Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Este jueves se dará una nueva jornada primaveral. El pronóstico confirma que las condiciones tenderán a desmejorar el fin de semana.

28 de agosto 2025 · 09:26hs
Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Foto: UNO/Diego Arias

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica QUE este jueves 28 de agosto habrá buen clima en Entre Ríos. Pronostican un dia despejado, para la tarde noche leve aumento de la nubosidad.

Será otra vez primaveral, con temperaturas mínimas promedio de 9 grados y máximas que podrían ubicarse entre los 22 y 23 grados, dependiendo de las zonas en la provincia.

﻿Salón Provincial de Artes Visuales

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes.

Entre Ríos: Senasa realizó acciones de vigilancia epidemiológica en jabalíes

PRIMAVERA.jpg
Entre R&iacute;os: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

El pronóstico confirma que las condiciones tenderán a desmejorar el fin de semana. Para el sábado y domingo se anuncian lluvias y tormentas aisladas, en coincidencia con la llegada del fenómeno de la “tormenta de Santa Rosa”.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo entre despejado y parcialmente nublado durante el día.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados. En estas localidades se prevé una leve nubosidad en aumento hacia la tarde noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados. En estas ciudades también se anuncia despejado de mañana, algo nublado de tarde y parcialmente nublado de noche.

*En Gualeguay y Victoria se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. El día comenzará despejado, continuará algo nublado de tarde y finalizará parcialmente nublado.

Entre Ríos jueves Pronóstico SMN
Noticias relacionadas
Este sábado inicia el cronograma de pagos para la administración pública de Entre Ríos.

Entre Ríos: comienza este sábado el cronograma de pagos de haberes

entre rios: anuncian un miercoles primaveral

Entre Ríos: anuncian un miércoles primaveral

En Rosario también secuestraron elementos anexados a la causa.

Megaoperativo internacional contra la pedofilia con allanamientos en Entre Ríos

La Justicia Electoral de Entre Ríos presentó el modelo de Boleta Única de Papel y el orden de las siete opciones para las Elecciones 2025 Legislativas 

Entre Ríos: presentaron la Boleta Única de Papel

Ver comentarios

Lo último

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Ultimo Momento
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

La provincia
Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario