Este jueves se dará una nueva jornada primaveral. El pronóstico confirma que las condiciones tenderán a desmejorar el fin de semana.

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica QUE este jueves 28 de agosto habrá buen clima en Entre Ríos. Pronostican un dia despejado, para la tarde noche leve aumento de la nubosidad.

Será otra vez primaveral, con temperaturas mínimas promedio de 9 grados y máximas que podrían ubicarse entre los 22 y 23 grados, dependiendo de las zonas en la provincia.

PRIMAVERA.jpg Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

El pronóstico confirma que las condiciones tenderán a desmejorar el fin de semana. Para el sábado y domingo se anuncian lluvias y tormentas aisladas, en coincidencia con la llegada del fenómeno de la “tormenta de Santa Rosa”.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 23 grados. En la capital y alrededores se espera un cielo entre despejado y parcialmente nublado durante el día.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados. En estas localidades se prevé una leve nubosidad en aumento hacia la tarde noche.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 9 grados y una máxima de 24 grados. En estas ciudades también se anuncia despejado de mañana, algo nublado de tarde y parcialmente nublado de noche.

*En Gualeguay y Victoria se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 23 grados. El día comenzará despejado, continuará algo nublado de tarde y finalizará parcialmente nublado.