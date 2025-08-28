Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Una adolescente sufrió una fractura de cráneo tras ser embestida por un toro en el puente Victoria - Rosario, cuando un camión con ganado chocó con un auto.

Una adolescente sufrió una fractura de cráneo tras ser embestida por un toro en el puente Victoria - Rosario, cuando un camión con ganado chocó con un auto.

Una adolescente de 17 años sufrió una grave fractura de cráneo en el choque ocurrido en la madrugada de este jueves en la ruta 174, a la altura del puente Victoria - Rosario. El hecho se produjo alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando un camión que transportaba ganado colisionó con un automóvil. El accidente, cuyas causas aún están siendo investigadas, provocó que el tránsito fuera interrumpido por varias horas en la zona. Además de la joven, hay otras dos personas que fueron trasladadas con heridas al hospital de Granadero Baigorria

La situación se complicó aún más cuando uno de los toros que viajaba en el camión escapó del vehículo y embistió a una adolescente que se había bajado a ver y ayudar, arrojándola al suelo. Como resultado del impacto, la víctima sufrió una grave fractura en el cráneo, informó a UNO la Jefatura Departamental de Policía de Victoria. La joven fue rápidamente trasladada al hospital de Clemente Álvarez (Heca), donde recibió atención médica urgente.

El hecho

El camión, que se dirigía de Victoria a Rosario con un cargamento de 33 animales destinados a un frigorífico local, impactó con un auto que circulaba en dirección contraria. El conductor del camión, que se encontraba inconsciente tras la colisión, también fue trasladado al hospital para su atención.

Como consecuencia del accidente, el tránsito en la ruta fue completamente cortado, con vehículos detenidos durante horas. Los desvíos fueron habilitados por Boulevard Rondeau, y la circulación en la zona recién pudo normalizarse alrededor de las 10 de la mañana, tras un operativo de tránsito asistido.

Colas Puente Victoria Rosario accidente 2

Colas Puente Victoria Rosario accidente

Seis horas de espera en la ruta

La imposibilidad de transitar generó un embotellamiento de vehículos sobre la traza cuyo destino era la ciudad de Victoria. Según consignó Radiópolis (Radio 2 de Rosario), Erica, una mujer que viajaba hacia Uruguay con su familia estaba detenida desde las 2 de la madrugada a unos metros de la garita de peaje.

Según contó, no se les permitía dar la vuelta para, al menos, regresar a Rosario. En cambio, tenían que estar inmóviles dentro de sus coches. “Que se apiaden de nosotros”, lanzó pasadas las 8 de la mañana, 6 horas después de que se detuvieran.

La mujer denunció que ninguna autoridad se había presentado para explicarles la situación. “Es una vergüenza, hace desde las dos de la mañana que estamos acá y no nos dicen nada. Gendarmería pasó y también una grúa, pero nosotros no podemos movernos”, lamentó.

abe señalar que personal de Gendarmería nacional estaba apostado en los ingresos a Rosario y a Victoria para realizar los desvíos de tránsito correspondientes. En tanto, actualmente, la traza está en proceso de licitación para su concesión por lo que los servicios de ordenamiento están paralizados, situación que se empeora por la desregularización operada en Vialidad Nacional que estuvo a punto de ser disuelta por el gobierno nacional.

“Si el peaje hubiese estado funcionando hubiera habido personal que intervenga. Nadie viene hasta acá y estamos parados”, remarcó.