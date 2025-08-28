Uno Entre Rios | Ovación | Vicente Taborda

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

Por el pase de Vicente Taborda a Boca le ingresarán 4,5 millones de dólares, mientras que Platense embolsará 500.000 dólares.

28 de agosto 2025 · 12:35hs
Vicente Taborda jugará en Grecia.

Vicente Taborda jugará en Grecia.

Se confirmó la salida del entrerriano Vicente Taborda al fútbol europeo. El volante de 24 años, que actualmente se encontraba en Platense a préstamo desde Boca Juniors, continuará su carrera en el Panathinaikos de Grecia, que desembolsará 5 millones de dólares por el 80% de su pase.

El pase de Vicente Taborda a Panathinaikos

La negociación involucró a todas las partes con intereses en el pase del jugador oriundo de Guelaguay, ya que Boca, dueño de la ficha, conservará el 20% de una futura venta, mientras que Platense, gracias a un acuerdo firmado en el préstamo hasta diciembre de 2025, se quedará con el 10% del monto de la transferencia actual por derechos de vidriera.

La muerte de Mateo Briseño conmocionó al ambiente de Atlético Tucumán.

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

En los Blues Alejandro Garnacho busca recuperar terreno perdido.

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Así, al Xeneize le ingresarán 4,5 millones de dólares, mientras que el Calamar embolsará 500.000 dólares.

Taborda ya había expresado su deseo de dar el salto a Europa y, tras un acuerdo entre los clubes, se resolvió anticipar la finalización del préstamo para que pueda emigrar en este mercado de pases.

El mediocampista llega al Panathinaikos en un gran momento de su carrera, luego de consolidarse como pieza clave en el equipo de Vicente López, con el que consiguió el Torneo Apertura 2025, el primer título de Primera División en la historia del club.

Entre sus dos ciclos en Platense, Taborda disputó 86 partidos, con 11 goles y 4 asistencias, siendo uno de los referentes del plantel. En Boca, en cambio, tuvo menos rodaje: apenas 17 encuentros oficiales, con 631 minutos en cancha y sin participaciones directas en goles.

Su última aparición con la camiseta azul y oro fue en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, antes de consolidarse en Platense y ahora cumplir su sueño europeo.

Vicente Taborda Boca Juniors Platense
