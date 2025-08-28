Uno Entre Rios | Policiales | Puente Victoria - Rosario

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

28 de agosto 2025 · 09:48hs
Un choque entre un camión que transportaba ganado y un utilitario en la ruta 174 dejó varios heridos graves, interrumpiendo el tránsito y causando investigaciones sobre las causas del siniestro.
Un fuerte impacto tuvo lugar este jueves en la ruta 174, en el puente Rosario-Victoria. En horas de la madrugada, alrededor de las 1.45, un camión que trasladaba ganado chocó contra un utilitario. Por el siniestro el tránsito fue cortado en el acceso por Circunvalación, los desvíos son por boulevard Rondeau y la circulación de vehículos se habilitará cerca de las 10. El accidente ocurrió por causas que aún se están investigando y dejó como saldo varios heridos graves.

Se indicó que el conductor del Citroën, un hombre de 36 años oriundo de Rosario, Santa Fe, circulaba en dirección Rosario-Victoria cuando, por razones desconocidas, impactó de frente contra el camión. El camión, por su parte, era conducido por un hombre de 46 años, residente de Mercedes, Corrientes, quien se dirigía en sentido contrario, de Victoria a Rosario. Ambos conductores quedaron inconscientes y fueron rápidamente trasladados al Hospital de Granadero Baigorria, donde se les diagnosticaron lesiones de gravedad.

Además, en el lugar del accidente se reportó a una tercera persona que resultó lesionada tras ser embestida por uno de los toros que transportaba el camión. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, sufrió una fractura en el seno frontal debido al impacto.

Interrupción del tránsito

El accidente obligó a la interrupción total del tránsito en ambos carriles de la ruta, mientras que personal de diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Dirección de Prevención General y Seguridad Vial, la Comisaría Suburbios, Policía Científica, Delitos Rurales y Gendarmería Nacional, trabajaron en el lugar para esclarecer los detalles del siniestro y realizar las pericias correspondientes.

Por el momento, se continúa con la investigación para determinar las causas del accidente y se recomienda a los conductores evitar la zona hasta que se restablezca el tránsito.

