Elisa Carrió dura con los Milei: codicia, oscuridad y abuso infantil

"Karina Milei es el personaje más oscuro", dijo Elisa Carrió al hablar de las coimas en Andis. También insinuó que el presidente ve "mucha pornografía infantil"

La líder de Coalición Cívica. Elisa Carrió dijo que la hermana del Presidente "es la recaudadora" y que en el esquema es “imposible que Javier Milei no lo sepa”. Además tildó al gobierno nacional libertario como “perverso” y lo acusó por graves actos de corrupción : "su codicia es inescindible de su forma de ejercicio del poder, que nadie me diga que ella recauda dinero y el hermano no se entera", dijo sobre la hermana del presidente.

"Cada gobierno acumula lo robado según su naturaleza. La matriz menemista es muy parecida a la actual. Son dos formas distintas del peronismo" previno al hablar de las coimas en la compra de medicamentos para Andis que investiga la Justicia . "Todo el mundo sabía que eran marginales los hermanos. No tienen aportes, ni anclaje. Ella es la cajera, como Julio de Vido era el cajero de los Kirchner".

Carrió se refirió a los ilícitos presuntos y su conexión con el negocio de la salud. “Se trata de esquema corrupto que ya afecta a los más débiles”.

"Karina Milei es la cajera tanto en $LIBRA como en salud".



Elisa Carrió apuntó contra la hermana del Presidente y la acusó de ser el “personaje más oscuro”.



Entrevistada porJoaquín Morales Solá en LN+, Lilita afirmó que el actual Gobierno Nacional tiene muestra similitudes con la corrupción de los años '90 cuando gobernaba el país Carlos Saúl Menem.

A continuación, cargó contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Elisa Carrió lo describió como un "cínico del poder" y parte del "desastre" actual que soporta la Argentina. "Es un típico sofista, capaz de defender lo indefendible". Arriesgó que los Milei y los Kirchner son dos caras de la misma moneda.

La situación institucional es muy grave dijo Elisa Carrió

"Nos está gobernando una pandilla. Cuando vi a Santiago Bausili, el del Banco Central, y a Luis Toto Caputo temblando me di cuenta que las cosas están graves".

Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. El insulto y la perversidad son casi anales de alguien que ha visto mucha pornografía infantil. Nos ha hecho mucho daño a todos. El daño es irreparable. Le pido a la sociedad que medite sobre dos falsas narrativas que se retro alimentan. No hay más kirchnerismo pero nunca hubo mileismo, Si no se dan cuenta de eso, estaremos complicados"

"No es posible tener como candidato a diputado nacional a un insultador serial como José Luis Espert que quiere balaceras. Ha demostrado ser un grosero. Yo quiero la república, el ajuste y la reconciliación del pueblo". "Estos chicos que gobiernan no conocen el país. Recorran las rutas y luego hablen".