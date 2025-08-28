Uno Entre Rios | El País | Elisa Carrió

Elisa Carrió dura con los Milei: codicia, oscuridad y abuso infantil

"Karina Milei es el personaje más oscuro", dijo Elisa Carrió al hablar de las coimas en Andis. También insinuó que el presidente ve "mucha pornografía infantil"

28 de agosto 2025 · 12:51hs
Karina Milei es el personaje más oscuro

"Karina Milei es el personaje más oscuro", dijo Elisa Carrió al hablar de las coimas en Andis. También insinuó que el presidente ve "mucha pornografía infantil" 

La líder de Coalición Cívica. Elisa Carrió dijo que la hermana del Presidente "es la recaudadora" y que en el esquema es “imposible que Javier Milei no lo sepa”. Además tildó al gobierno nacional libertario como “perverso” y lo acusó por graves actos de corrupción: "su codicia es inescindible de su forma de ejercicio del poder, que nadie me diga que ella recauda dinero y el hermano no se entera", dijo sobre la hermana del presidente.

"Cada gobierno acumula lo robado según su naturaleza. La matriz menemista es muy parecida a la actual. Son dos formas distintas del peronismo" previno al hablar de las coimas en la compra de medicamentos para Andis que investiga la Justicia. "Todo el mundo sabía que eran marginales los hermanos. No tienen aportes, ni anclaje. Ella es la cajera, como Julio de Vido era el cajero de los Kirchner".

Guillermo Francos se refirió nuevamente al caso Diego Spagnuolo. 

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Habrá fin de semana largo en octubre: trasladan feriado para impulsar la actividad turística

Habrá fin de semana largo en octubre: trasladan feriado para impulsar la actividad turística

Carrió se refirió a los ilícitos presuntos y su conexión con el negocio de la salud. “Se trata de esquema corrupto que ya afecta a los más débiles”.

Embed

Entrevistada porJoaquín Morales Solá en LN+, Lilita afirmó que el actual Gobierno Nacional tiene muestra similitudes con la corrupción de los años '90 cuando gobernaba el país Carlos Saúl Menem.

A continuación, cargó contra el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Elisa Carrió lo describió como un "cínico del poder" y parte del "desastre" actual que soporta la Argentina. "Es un típico sofista, capaz de defender lo indefendible". Arriesgó que los Milei y los Kirchner son dos caras de la misma moneda.

La situación institucional es muy grave dijo Elisa Carrió

"Nos está gobernando una pandilla. Cuando vi a Santiago Bausili, el del Banco Central, y a Luis Toto Caputo temblando me di cuenta que las cosas están graves".

Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras. El insulto y la perversidad son casi anales de alguien que ha visto mucha pornografía infantil. Nos ha hecho mucho daño a todos. El daño es irreparable. Le pido a la sociedad que medite sobre dos falsas narrativas que se retro alimentan. No hay más kirchnerismo pero nunca hubo mileismo, Si no se dan cuenta de eso, estaremos complicados"

"No es posible tener como candidato a diputado nacional a un insultador serial como José Luis Espert que quiere balaceras. Ha demostrado ser un grosero. Yo quiero la república, el ajuste y la reconciliación del pueblo". "Estos chicos que gobiernan no conocen el país. Recorran las rutas y luego hablen".

Elisa Carrió Coalición Cívica Karina Milei Javier Milei
Noticias relacionadas
El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes

Anses informó que finaliza el pago a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, junto con la Prestación por Desempleo del Plan 1.

ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de agosto de 2025

Blanca Osuna apuntó contra Guillermo Francos por el Puerto de Paraná

Blanca Osuna apuntó contra Guillermo Francos por el Puerto de Paraná

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: cuatro ganadores en el Tradicional

Ver comentarios

Lo último

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Ultimo Momento
Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Francos sobre el caso Spagnuolo: Es una operación

Francos sobre el caso Spagnuolo: "Es una operación"

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Alejandro Garnacho es nuevo jugador del Chelsea

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Lionel Scaloni definió a los 29 convocados para las Eliminatorias

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Dolor en Atlético Tucumán por el fallecimiento de un juvenil de 15 años

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

La provincia
La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

La Cámara de Diputados aprobó la autorización de endeudamiento para el Gobierno de Entre Ríos

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Reclaman por riesgo ambiental en el puerto de Ibicuy

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Dejanos tu comentario