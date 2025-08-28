Uno Entre Rios | La Provincia | casación

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

La Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento de los empresarios por vaciamiento de El Diario de Paraná y dejó la causa lista para juicio oral.

28 de agosto 2025 · 10:02hs
El apellido Etchevehere, asociado durante décadas al poder económico y político de Entre Ríos, enfrenta uno de sus capítulos más oscuros en los tribunales. La Cámara de Casación Penal de la provincia ratificó el procesamiento de Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere –junto a su madre, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, y los empresarios Walter y Viviana Grenón– por administración fraudulenta en perjuicio de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la histórica editora de El Diario de Paraná.

El fallo, dictado el 13 de mayo de 2025, convalidó lo resuelto previamente por el juez de garantías en 2022 y por la Cámara de Apelaciones en 2024. En los tres niveles judiciales, el análisis fue coincidente: existieron operaciones financieras y societarias que despojaron a la empresa de su patrimonio, aceleraron su caída y configuraron un vaciamiento en perjuicio de acreedores, trabajadores y del propio medio de comunicación. Las defensas desplegaron todo el arsenal técnico disponible.

Plantearon prescripción, invocaron la prohibición de doble juzgamiento, reclamaron nulidades y hasta intentaron minimizar la conducta alegando que no había delito alguno. Ninguno de esos argumentos prosperó. Casación, al igual que las instancias anteriores, consideró que había elementos suficientes para sostener el procesamiento y avanzar hacia el debate oral.

El 11 de agosto de 2025, la misma sala de Casación rechazó los recursos extraordinarios de los Etchevehere y de los Grenón, habilitando únicamente el presentado por la Fiscalía respecto de otro imputado. En consecuencia, la causa seguirá su curso hacia el juicio, donde la responsabilidad penal de los acusados deberá ventilarse públicamente.

Si bien todavía resta la eventual queja ante el Superior Tribunal de Justicia, se trata de una vía residual y de improbable éxito. Las resoluciones judiciales que pesan sobre la familia Etchevehere y los Grenón son extensas, fundamentadas y consistentes entre sí, lo que reduce significativamente la posibilidad de un vuelco inesperado.

El trasfondo de este proceso judicial excede la mera contabilidad societaria. Se trata de la ruina de un diario centenario, referencia ineludible de la prensa entrerriana, arrastrado por quienes debieron preservarlo. Según la acusación, los imputados desviaron activos hacia sus propios intereses, generaron deudas impagables y condenaron a la empresa a la insolvencia. La narrativa de prestigio y tradición que alguna vez ostentó la familia quedó corroída por las palabras que hoy repiten las resoluciones: fraude, vaciamiento y responsabilidad penal.

Tres instancias judiciales, tres confirmaciones categóricas y un horizonte que apunta sin desvíos al juicio oral. La Justicia entrerriana dejó claro que no hay margen para el olvido ni la prescripción: los Etchevehere deberán responder en los tribunales por el vaciamiento de El Diario.

Cronología judicial

Diciembre 2022: procesamiento por administración fraudulenta; mayo 2024: Cámara de Apelaciones confirma la medida; mayo 2025: Casación ratifica el fallo y sella el procesamiento; agosto 2025: Casación rechaza recursos extraordinarios de los imputados.

La próxima etapa: juicio oral, donde se debatirá la responsabilidad penal de los Etchevehere y los Grenón.

De cargos en la Nación al banquillo penal

El apellido Etchevehere, ligado durante décadas al poder económico y político de la provincia de Entre Ríos, tuvo presencia destacada en la gestión nacional de Cambiemos.

En 2017, Mauricio Macri designó a Luis Miguel Etchevehere como ministro de Agroindustria, luego de presidir la Sociedad Rural Argentina (SRA). Su hermano Juan Diego fue delegado del Enacom en la provincia.

Ya en 2024, Sebastián Etchevehere asumió la dirección de Anses en la ciudad de Paraná durante el gobierno del presidente Javier Milei, aunque fue apartado pocos meses después.

Ese recorrido, de cargos estratégicos a procesamientos judiciales, marca el declive de un linaje que parecía inquebrantable.

