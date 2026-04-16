Por detección de Scrapie, Argentina perdió estatus sanitario de "país libre". Chile cerró su frontera a la importación de ovinos en pie y subproductos

Alerta sanitaria: Entre Ríos en el foco por la detección de Scrapie que paraliza las exportaciones de ovinos

Entre Ríos se encuentra en el centro de la emergencia sanitaria tras confirmarse que uno de los tres casos de Scrapie (prurigo lumbar) detectados en el país se localizó en su territorio. Esta situación provocó que Argentina pierda su estatus internacional de "país libre" de esta enfermedad neurodegenerativa, desencadenando el cierre inmediato de fronteras chilenas para diversas mercancías de riesgo.

La detección en suelo entrerriano tuvo lugar específicamente en la localidad de Herrera, en el establecimiento denominado “El Luchador” quien se desempeña como vocal de la Asociación de Criadores de la raza Dorper. Según los informes oficiales, el caso corresponde a un ejemplar de la raza Dorper que fue importado desde la cabaña paraguaya Doña Ana entre los años 2021 y 2022, publica Bichos de Campo.

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Junto con el caso de Entre Ríos, se notificaron otros dos focos en las localidades de Reconquista y Tacural, en la provincia de Santa Fe, pertenecientes también a dirigentes de la asociación de criadores. Aunque en la cabaña entrerriana también conviven ejemplares de la raza Santa Inés, el reporte oficial indicó que el resto de la majada no ha presentado, hasta el momento, signos clínicos de la enfermedad.

Chile ovejas Scrapie Alerta sanitaria: Entre Ríos en el foco por la detección de Scrapie que paraliza las exportaciones de ovinos

Chile cierra sus fronteras a subproductos ovinos

Como consecuencia directa de estos hallazgos, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile formalizó la suspensión de las importaciones de ovinos en pie y productos derivados provenientes de Argentina.

La restricción alcanza a las denominadas “mercancías de riesgo”, tales como: pequeños rumiantes destinados a faena inmediata; leche y productos lácteos destinados a la alimentación animal y vísceras y subproductos comestibles.

Es importante destacar que esta medida no afecta a la exportación de carne ovina, la cual sigue autorizada por ser considerada segura para el comercio internacional por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Una enfermedad de manifestación tardía y letal

El Scrapie, también conocido como "tembladera", es una enfermedad causada por priones que genera lesiones en el cerebro y resulta inevitablemente letal para ovejas y cabras. Su detección representa un desafío para los productores de Entre Ríos y el resto del país, ya que tiene un periodo de incubación extremadamente largo, pudiendo manifestarse entre tres y seis años después del contagio. Actualmente, el Senasa dejó de emitir certificados de exportación hacia diversos destinos de forma preventiva mientras intenta renegociar las condiciones sanitarias. Mientras tanto, el sector ovino mantiene la preocupación por el impacto que esta "cláusula de condición país" pueda tener en unos 200 negocios que han quedado paralizados tras la detección de los brotes en el litoral argentino.