Los nombres de los tripulantes del submarino ARA San Juan serán calles de Paraná

Los nombres correspondientes a tripulantes del Submarino ARA San Juan se impondrán a calles internas del barrio “170 Viviendas”, en Paraná.

Los nombres correspondientes a tripulantes del Submarino ARA San Juan se impondrán a calles internas del barrio “170 Viviendas”, en Paraná.

Los nombres correspondientes a tripulantes del Submarino ARA San Juan se impondrán a calles internas del barrio “170 Viviendas”, en Paraná.

Durante la 12° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza mediante el cual se designa con los nombres correspondientes a tripulantes del Submarino ARA San Juan a las calles internas del barrio “170 Viviendas”.

Según los fundamentos del proyecto, la ordenanza sancionada tiene por objeto reconocer “el valor, compromiso y entrega de estos hombres y mujeres que dieron su vida al servicio de la Patria”.

La nueva nomenclatura

Calles laterales principales: Calle N° 1.745 recibirá el nombre de Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo; Calle N° 1.743 recibirá el nombre de Capitán de Fragata Pedro Martín Fernández.

Calles internas: Calle N° 1.644 recibirá el nombre de Teniente de Corbeta Alejandro Alcaraz Coria; Calle N° 1.646 recibirá el nombre de Teniente de Corbeta Ezequiel Zabala; Calle N° 1.648 recibirá el nombre de Teniente de Corbeta Jorge Luis Mealla; Calle 1.650 recibirá el nombre de Suboficial Principal Hugo Dante César Aramayo; Calle 1.652 recibirá el nombre de Suboficial Segundo Walter Germán Real.

Otras nomenclaturas de calles

Durante el plenario, entre otros proyectos, también se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por los concejales Rosana Toso, Pablo Donadío y Fabián Carbajal (Juntos por Entre Ríos), disponiendo la nomenclatura de calles del sector comprendido entre calles Juan B. Justo, Lisandro de la Torre y Gobernador E. Parera del barrio Capiba de nuestra ciudad.

De esta manera, se designará con el nombre de "Don Antonio Amuchástegui" a la calle identificada catastralmente como 924; con el nombre de "El Jornalero" a la calle 928; con el nombre de "Víctor Brondi" a la calle 939; con el nombre de "El Cardenal" a la calle 941; con el nombre de "La Tropilla" a la calle 943; y con el nombre de "Roberto Baruzzo" a la calle 937.

El homenaje

El submarino ARA San Juan (S-42), perteneciente a la Armada Argentina, desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba tareas de patrullaje en el Mar Argentino.

Tras una intensa búsqueda nacional e internacional, el 17 de noviembre de 2018, a un año y dos días de su último contacto, la nave fue localizada a más de 900 metros de profundidad, al este de la Península Valdés. En su interior se encontraban los restos de sus 44 tripulantes, quienes fueron declarados oficialmente fallecidos en cumplimiento de su deber.

Entre esos valientes se encontraban oficiales, suboficiales, técnicos y profesionales, oriundos de distintas provincias argentinas, representando el carácter federal de nuestras Fuerzas Armadas. Entre ellos se destaca la figura de Eliana María Krawczyk, primera oficial submarinista mujer de Sudamérica, símbolo de vocación y superación.

“Rendir homenaje a los tripulantes del ARA San Juan a través de la denominación de calles no es un simple acto simbólico. Es una forma de inscribir sus nombres en la vida cotidiana de nuestra comunidad, de enseñar a las generaciones futuras sobre el sacrificio silencioso de quienes eligen una vida de servicio, y de mantener viva la memoria de una tragedia que conmovió a todo el país”, sostuvo la autora del proyecto, concejala Rosana Toso (Juntos por Entre Ríos).

Finalmente, en el texto aprobado se destaca que “elegir a los barrios 170 Viviendas y VICOER XVI para llevar adelante esta iniciativa no es casual: se trata de zonas en proceso de consolidación urbana, habitadas por familias jóvenes y trabajadoras, donde cada nueva calle representa una oportunidad para construir identidad, pertenencia y valores ciudadanos”.