La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Escribanos acordaron un sistema remoto para obtener certificados digitales con validez jurídica y costo cero.

Paraná digitaliza el libre deuda de inmuebles y agiliza los trámites para escribanos y contribuyentes.

La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos firmaron un convenio para digitalizar la solicitud y obtención de certificados de libre deuda de inmuebles. La herramienta permitirá a los profesionales matriculados acceder de manera remota al sistema informático de la Administración Fiscal Municipal (AFIM) y realizar el trámite sin necesidad de concurrir personalmente.

La medida busca agilizar las gestiones vinculadas con las operaciones inmobiliarias, fortalecer la seguridad de la información y otorgar plena validez jurídica a los certificados emitidos de manera digital.

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La intendenta Rosario Romero destacó el trabajo conjunto con el Colegio de Escribanos y señaló que la iniciativa apunta a mejorar los procesos administrativos vinculados con las transacciones e inscripciones de inmuebles.

“Consideramos que vamos hacia un mundo en el que hay que cuidar los tiempos de todas las personas. En las transacciones inmobiliarias es vital que los Estados brindemos rápido la información y la recibamos rápido también”, sostuvo.

Romero remarcó que la posibilidad de realizar la gestión de manera remota representa un avance en la digitalización de la administración municipal y permite reducir los tiempos de los procesos de escrituración.

Beneficio para profesionales y contribuyentes

El presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Horacio Devetter, valoró el acuerdo y destacó que la nueva modalidad beneficiará tanto a los profesionales como a los ciudadanos.

“Es una actualización muy importante para el Municipio y para los escribanos, pero sobre todo para la sociedad y para el contribuyente, que va a tener un trámite más seguro y más rápido”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el convenio refleja el resultado del trabajo conjunto entre la institución y el Municipio para incorporar herramientas que faciliten las gestiones y mejoren la atención a la comunidad.

Desde AFIM señalaron que el nuevo mecanismo forma parte del proceso de modernización y despapelización impulsado por la Municipalidad de Paraná. La subdirectora Ejecutiva Administrativa y Procedimientos del organismo, Verónica Demediuk, destacó que la digitalización permitirá facilitar trámites y garantizar un acceso más eficiente a la información.

“Es sumamente importante poder contribuir a la gestión que tiene el Municipio de digitalizar, facilitar trámites y garantizar el acceso a la información, tanto para los contribuyentes como para los profesionales que intervienen en nuestra ciudad”, expresó.

El certificado no tendrá costo

Otro de los aspectos destacados de la implementación es que el trámite será gratuito para los contribuyentes. Demediuk explicó que la Ordenanza Tributaria vigente derogó la tasa por actuación administrativa que estaba asociada a la gestión de los certificados de libre deuda.

De esta manera, la solicitud podrá realizarse de forma remota, automática y sin costo, en un entorno digital que permitirá disponer de información actualizada sobre los inmuebles.

La nueva herramienta apunta así a reducir los tiempos administrativos y facilitar las operaciones inmobiliarias en la ciudad, mediante un procedimiento más seguro, ágil y accesible.