Ara San Juan: comenzó el juicio que determinará las responsabilidades penales sobre la tragedia

La Justicia buscará determinar cuáles fueron las responsabilidades penales sobre el hundimiento del Ara San Juan ocurrido en noviembre de 2017.

3 de marzo 2026 · 15:07hs
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan empezó este martes en la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, donde se sitúa la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, y buscará determinar cuáles fueron las responsabilidades penales sobre la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

El abogado Luis Tagliapietra, quien representa a los 32 familiares agrupados en la querella, sostuvo que “se está llevando a cabo la lectura de la creación y se le dará la palabra a las distintas partes, por si alguna tiene que formular cuestiones preliminares".

"El tribunal deberá resolver, en su defecto, y seguramente con eso se cumplirá la jornada de hoy. Mañana sí continúa el juicio con la producción de testimonios”, indicó.

Tragedia

El juicio determinará a las autoridades responsables de la muerte de los 44 tripulantes del submarino: dentro de los imputados se encuentran cuatro exjefes de la Armada Argentina por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

Por otra parte, tanto la fiscalía como las querellas señalan “negligencia en el mantenimiento” de la nave porque hubo fallas críticas y aseguran que el submarino no habría estado en condiciones óptimas de navegar.

Este juicio incluye más de 100 testigos, material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por el buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma industrial y tecnológica alemana, líder en ingeniería y producción de acero.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo, para retomar la actividad en 15 días.

Se estima que esas audiencias se realizarán semana por medio y que el veredicto podría conocerse cerca del mes de julio. Quedan afuera aquellas causas vinculadas al caso como el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, debido a que ya fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema de Justicia y en la que sobreseyeron a los ex funcionarios involucrados.

