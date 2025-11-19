Una aseguradora lanzó un seguro de separación para rupturas amorosas.

En un contexto donde los vínculos se transforman y las estructuras familiares se diversifican, una aseguradora de Buenos Aires dio un paso audaz al presentar un innovador seguro de separación, un producto diseñado para acompañar a las parejas que atraviesan una ruptura amorosa.

Bajo el lema "El amor no es seguro, este seguro sí", Providencia Seguros, compañía con más de 120 años de trayectoria en el país, ofrece una propuesta disruptiva que busca aliviar el impacto emocional y financiero que genera una separación.

La iniciativa intenta asistir a las parejas en un momento que suele implicar estrés emocional, gastos inesperados y una reorganización profunda de la vida cotidiana. La premisa es simple: así como existen seguros para proteger una casa o un auto, también puede haber uno para amortiguar el impacto de una ruptura. En este caso, el seguro no se contrata de forma independiente, sino como complemento de otras coberturas (por ejemplo, un seguro de hogar) y se activa cuando la pareja concreta la separación. A partir de ese momento, el asegurado puede acceder a una serie de asistencias diseñadas para facilitar la transición.

Un seguro para cuando el amor termina

El paquete incluye servicios de apoyo en distintos frentes, entre ellos asistencia para el hogar y mudanza, con plomería, cerrajería y electricidad ante necesidades urgentes, además del traslado de muebles para quienes deban mudarse. También incorpora servicios vinculados a mascotas, como orientación veterinaria telefónica y guardería para los días más complicados del proceso. En materia de salud y bienestar, ofrece coordinación de turnos médicos y orientación psicológica familiar telefónica, un recurso clave en medio de la reorganización emocional.

La propuesta contempla además asistencia legal y contable, con orientación jurídica para trámites derivados de la separación y apoyo administrativo básico para ordenar papeles y contratos. Para quienes tienen hijos, incluye la posibilidad de acceder a un profesor particular online o a domicilio que acompañe la continuidad escolar. Y, en casos de necesidad habitacional inmediata, brinda alternativas de alojamiento temporario.

Para la aseguradora, el lanzamiento también es una manera de actualizar su propuesta de valor y reforzar la idea de un seguro presente en los momentos importantes de la vida. La compañía eligió representar el producto con la imagen de dos medias naranjas separadas, un símbolo que remite al imaginario romántico pero que aquí se resignifica con una mirada práctica y contemporánea.

El seguro ya está operativo en todo el país y se suma a una tendencia global de productos “experienciales”, que no solo cubren bienes materiales, sino también situaciones de vida. Si bien se trata de un nicho incipiente, abre la puerta a que el sector avance hacia coberturas más flexibles y adaptadas a los cambios sociales. En un escenario donde los vínculos se reconfiguran, las empresas del sector comienzan a preguntarse qué otros momentos necesitan acompañamiento. El seguro de separación aparece como una primera respuesta.