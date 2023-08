Un investigador del Conicet creó una empresa de productos contra el cáncer

Embed Por primera vez, Argentina presentó una empresa biotecnológica para desarrollar productos para tratar pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes e inflamatorias.



En ese sentido, el jefe de Estado indicó que la empresa "Galtec transformará 30 años de descubrimientos en nuevas estrategias terapéuticas, sobre una molécula caracterizada en nuestro país". Y agregó: "Agradezco a Gabriel Rabinovich, investigador del Conicet, y a las y los científicos que día tras día mejoran la vida de la gente".

Fernández también destacó unas palabras de Rabinovich: "Todos estos descubrimientos no hubieran sido posibles sin el Conicet y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A su vez, este proyecto involucró a un enorme número de becarios, investigadores y técnicos del Conicet".

La empresa

En un acto celebrado en el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME, CONICET-F-IBYME), se lanzó este jueves Galtec, una empresa argentina de base tecnológica creada por el investigador del Conicet Gabriel Rabinovich junto a colegas del Consejo y profesionales de distintas disciplinas. El objetivo de Galtec es el desarrollo de estrategias terapéuticas para el tratamiento de cáncer, enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

Con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y otras autoridades del sistema científico-tecnológico nacional tuvo lugar al mediodía la presentación de la empresa.

En su trabajo de tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 1993, Rabinovich identificó y purificó una proteína de unión de azúcares que tenía la particularidad de silenciar linfocitos T activados, células del sistema inmune responsables de atacar tanto a patógenos como a células tumorales. La caracterización molecular y funcional de esta proteína, Galectina-1 (Gal-1), fue el tema de su tesis de doctorado, dirigida por Clelia Riera en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

Treinta años después de aquel descubrimiento en su Córdoba natal, y tras múltiples investigaciones que permitieron profundizar el conocimiento sobre el rol clave de Gal-1 en la regulación del sistema inmune en distintos escenarios fisiológicos y patológicos, Rabinovich –quien también es profesor titular de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (FCEN, UBA)– creó Galtec, junto con colegas del Conicet y profesionales de distintas disciplinas.

“Todo este camino recorrido, todos estos descubrimientos no hubieran sido posibles sin el Conicet y sin el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. A su vez, este proyecto involucró a un enorme número de becarios, investigadores y técnicos del Conicet. Tampoco hubiera sido posible sin los financiamientos por parte del Ministerio de Ciencia y la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación. Brindo entonces por más oportunidades, por un país que construya y no destruya, que incluya y no excluya, en el cual la ciencia, la tecnología y la innovación sean una oportunidad para contribuir a reducir la brecha de inequidad, y muchísimas más oportunidades para pacientes. Ese sin duda debe ser nuestro norte”, dijo Rabinovich.