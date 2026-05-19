Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026: uno por uno, todos los ganadores

La ceremonia premió a los mejores programas y figuras más destacadas de la televisión en una noche llena de reconocimientos, emoción y sorpresas

La televisión argentina celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro 2026 , la ceremonia que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para distinguir a las figuras, programas y producciones más destacadas de la pantalla chica.

La gala se realizó con conducción de Santiago del Moro y reunió a actores, periodistas, conductores y productores de todos los canales de aire. La noche dejó momentos emotivos, como lo fue la ovación a Mirtha Legrand , que con 99 años, se hizo presente una vez más en la gala de premiación. Además, fue reconocido Enrique Macaya Márquez , quien cubrirá su 17º Mundial consecutivo a sus 91 años.

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Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con el tradicional segmento “In Memorian”. La cantante Ángela Torres interpretó “Recuérdame”, canción de la película Coco, mientras APTRA recordó a las figuras fallecidas durante el último año.

Entre los homenajeados estuvieron Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro

El gran ganador de la noche fue Guido Kaczka, quien se llevó el Martín Fierro de Oro por su trayectoria y actualidad en la televisión.

En el cierre de la ceremonia, Santiago del Moro anunció el premio más esperado: “Llegó el momento. El ganador es Guido Kaczka. Fuerte aplauso, más que merecido. Una vida dedicada al trabajo. Nació prácticamente en la televisión”.

Visiblemente emocionado, el conductor agradeció el reconocimiento y destacó su vínculo con la pantalla chica. "La tele es mi vida. Encontré una forma de vivir acá desde que soy muy chico. Me bancan y me quieren mucho, lo sentí esta noche", expresó.

Además, agregó: "Trabajé en todos los canales. Es una forma de vida, me gusta vivirla así. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé".

Antes de cerrar su discurso, prometió: "Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando mucho por la televisión".

Lista completa de ganadores de los Premios Martín Fierro 2026

Ficción

Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

Opinión Pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

Polémica en el Bar – América

Deportivo

ACTC – TV Pública

Futbolístico

Mundial de Clubes – Telefe

Noticiero diurno

Telenueve al Mediodía – El Nueve

Noticiero nocturno

Telefe Noticias – Telefe

Interés general

LAM – América

Musical

La Peña de Morfi – Telefe

Magazine

Cortá por Lozano – Telefe

Cultural educativo

Tierras – Telefe

Entretenimientos

Buenas Noches Familia – El Trece

Big Show

Otro Día Perdido – El Trece

Reality

MasterChef Celebrity – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Viajes y turismo

Por el Mundo – Telefe

Programa de servicios

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo – TV Pública

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity

Branded Content

Intuiciones by Bplay – Telefe

Labor en conducción femenina

Wanda Nara – MasterChef Celebrity

Labor en conducción masculina

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia

Labor periodística femenina

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha

Labor periodística masculina

Rolando Graña – América Noticias y GPS

Cronista/Movilero

Alejandro Guatti – Intrusos

Panelista femenina

Analía Franchín – A la Barbarossa

Panelista masculino

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano

Mejor actor

Luciano Cáceres – Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Mejor actriz

Gimena Accardi – La Voz Ausente

Revelación

Ian Lucas – MasterChef Celebrity

Labor humorística

Agustín “Rada” Aristarán – Otro Día Perdido

Autor/Guionista

Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo – La Voz Ausente

Director

Eduardo Pinto – Tafí Viejo, verdor sin tiempo

Director de no ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido

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Decíselo, Quilmes – ABI InBev / La América

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