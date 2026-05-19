La televisión argentina celebró una nueva edición de los premios Martín Fierro 2026, la ceremonia que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) para distinguir a las figuras, programas y producciones más destacadas de la pantalla chica.
Premios Martín Fierro de TV Abierta 2026: uno por uno, todos los ganadores
La ceremonia premió a los mejores programas y figuras más destacadas de la televisión en una noche llena de reconocimientos, emoción y sorpresas
La gala se realizó con conducción de Santiago del Moro y reunió a actores, periodistas, conductores y productores de todos los canales de aire. La noche dejó momentos emotivos, como lo fue la ovación a Mirtha Legrand, que con 99 años, se hizo presente una vez más en la gala de premiación. Además, fue reconocido Enrique Macaya Márquez, quien cubrirá su 17º Mundial consecutivo a sus 91 años.
Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con el tradicional segmento “In Memorian”. La cantante Ángela Torres interpretó “Recuérdame”, canción de la película Coco, mientras APTRA recordó a las figuras fallecidas durante el último año.
Entre los homenajeados estuvieron Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro
El gran ganador de la noche fue Guido Kaczka, quien se llevó el Martín Fierro de Oro por su trayectoria y actualidad en la televisión.
En el cierre de la ceremonia, Santiago del Moro anunció el premio más esperado: “Llegó el momento. El ganador es Guido Kaczka. Fuerte aplauso, más que merecido. Una vida dedicada al trabajo. Nació prácticamente en la televisión”.
Visiblemente emocionado, el conductor agradeció el reconocimiento y destacó su vínculo con la pantalla chica. "La tele es mi vida. Encontré una forma de vivir acá desde que soy muy chico. Me bancan y me quieren mucho, lo sentí esta noche", expresó.
Además, agregó: "Trabajé en todos los canales. Es una forma de vida, me gusta vivirla así. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé".
Antes de cerrar su discurso, prometió: "Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando mucho por la televisión".
Lista completa de ganadores de los Premios Martín Fierro 2026
Ficción
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
- Opinión Pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
- Polémica en el Bar – América
Deportivo
- ACTC – TV Pública
Futbolístico
- Mundial de Clubes – Telefe
Noticiero diurno
- Telenueve al Mediodía – El Nueve
Noticiero nocturno
- Telefe Noticias – Telefe
Interés general
- LAM – América
Musical
- La Peña de Morfi – Telefe
Magazine
- Cortá por Lozano – Telefe
Cultural educativo
- Tierras – Telefe
Entretenimientos
- Buenas Noches Familia – El Trece
Big Show
- Otro Día Perdido – El Trece
Reality
- MasterChef Celebrity – Telefe
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
Viajes y turismo
- Por el Mundo – Telefe
Programa de servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo – TV Pública
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity
Branded Content
- Intuiciones by Bplay – Telefe
Labor en conducción femenina
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity
Labor en conducción masculina
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia
Labor periodística femenina
- Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha
Labor periodística masculina
- Rolando Graña – América Noticias y GPS
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatti – Intrusos
Panelista femenina
- Analía Franchín – A la Barbarossa
Panelista masculino
- Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano
Mejor actor
- Luciano Cáceres – Tafí Viejo, verdor sin tiempo
Mejor actriz
- Gimena Accardi – La Voz Ausente
Revelación
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity
Labor humorística
- Agustín “Rada” Aristarán – Otro Día Perdido
Autor/Guionista
- Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo – La Voz Ausente
Director
- Eduardo Pinto – Tafí Viejo, verdor sin tiempo
Director de no ficción
- Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido
Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes – ABI InBev / La América
Producción integral
- La Voz Argentina – Telefe