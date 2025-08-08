Los representantes de La Libertad Avanza y el PRO empezaron a discutir los nombres que irán en las listas en todo el país. Tienen tiempo hasta el 17 de agosto

Tras el cierre de alianzas, La Libertad Avanza y el PRO comienzan a definir quiénes serán los candidatos

El mismo día en el que finalizó el plazo para la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, el presidente Javier Milei decidió involucrarse en la campaña bonaerense y se fotografió en la provincia de Buenos Aires junto a los dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO, que alcanzaron un acuerdo para octubre, al igual que en varios otros lugares del país.

En la imagen estuvieron dos figuras importantes del partido fundado por Mauricio Macri: Cristian Ritondo, líder del espacio a nivel bonaerense, y Guillermo Montenegro, quien encabeza la lista en la Quinta Sección y es intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata).

Unas horas más tarde, las dos fuerzas políticas publicaron en las redes sociales un comunicado conjunto en el que confirmaron el pacto en territorio porteño y remarcaron que van a cooperar hasta el 2027 para “consolidar a través de sus representantes en el Congreso” las reformas impulsadas por el Gobierno.

Los frentes pudieron conformarse luego de arduas negociaciones entre los representantes de ambos sectores, que discutieron durante semanas -en algunos casos, a último momento- los lugares en las listas que iba a tener cada uno.

Ahora, con ese debate ya saldado, las partes tienen que ponerse de acuerdo sobre quiénes serán los candidatos en los distritos en los que irán juntos, que son la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones y Río Negro. En Mendoza y Chaco, el acuerdo fue con la UCR.

En territorio bonaerense, el PRO ya anticipó que postulará a tres diputados que este año tienen que renovar sus bancas, que son Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.

Por el lado de los libertarios, en tanto, el armador Sebastián Pareja está concentrado en las elecciones locales de septiembre y todavía no comenzó a pensar en la boleta para las nacionales.

José Luis Espert, confirmado

Quien ya está confirmado como cabeza de lista en este distrito es José Luis Espert, que también tiene mandato en la Cámara baja hasta diciembre y estuvo en la foto de campaña con Milei en La Matanza.

milei la Matanza Tras el cierre de alianzas, La Libertad Avanza y el PRO comienzan a definir quiénes serán los candidatos

El jueves pasado, el asesor presidencial Santiago Caputo volvió a recibir en su oficina de la Casa Rosada a Pareja y a Espert para coordinar la estrategia que se llevará adelante en los comicios provinciales.

Del otro lado de la General Paz, en tanto, el PRO consiguió solamente el quinto y sexto lugar de la boleta para diputados y ningún puesto en la de senadores, por lo que solamente aportará dos nombres para los “entrables”.

Estos serían el ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, muy cercano a Mauricio Macri, y la consejera de la magistratura, Jimena de la Torre, que es quien más está en duda de los dos.

El primero de ellos, si bien todavía no confirmó su candidatura, celebró a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X el acuerdo que su espacio alcanzó con La Libertad Avanza en la ciudad.

Nuevo capítulo

“Vamos a escribir un nuevo capítulo en la historia del partido, siempre respetando lo que nos trajo hasta acá: transformar al país. Vamos a estar siempre de ese lado, desde donde nos toque, liderando o acompañando”, expresó.

Por su parte, De la Torre tiene un buen vínculo con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde a Caputo, pero no tendría el visto bueno de las autoridades libertarias.

Se trata de una abogada especialista en impuestos, ex funcionaria de la AFIP en la gestión de Leandro Cuccioli durante el gobierno de Macri y que asumió en el Consejo de la Magistratura en representación de los letrados.

Desde la Casa Rosada buscaron originalmente que ese puesto lo ocupara una diputada que también es del PRO, pero que desde hace tiempo está muy alineada con la actual gestión nacional, Sabrina Ajmechet.

Finalmente, la legisladora integraría la boleta, pero no lo hará por el macrismo, sino como parte del sector que responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se perfila para ser la primera aspirante al Senado.

El compañero de fórmula de la funcionaria todavía es una incógnita, como así también el resto de los candidatos para ambas Cámaras. Aunque comenzaron a circular algunos nombres, como el de Diego Recalde, aún no se trató en profundidad.

Cuando la secretaria general de la Presidencia y líder de LLA, Karina Milei, estaba por abordar el tema junto a sus armadores porteños, surgió la posibilidad de la alianza con el PRO, por lo que se postergó la discusión.

En el interior del país, en tanto, ya hay algunos dirigentes que se posicionan como posibles cabezas de lista, especialmente para senadores, como son Lorena Villaverde, en Río Negro; Nadia Márquez, en Neuquén, y Tomás Figueroa, en Santiago del Estero.

El próximo 17 de agosto es la fecha en la que todos los espacios que competirán en las elecciones nacionales de octubre deberán presentar formalmente a sus candidatos, por lo que los libertarios tienen nueve días para terminar de acordar con sus aliados.