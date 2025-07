Trabajadores de Georgalos despedidos y reprimidos

En tanto, uno de los trabajadores detalló que el conflicto comenzó hace más de un mes y que forma parte del país que quiere la gestión de Javier Milei, donde “un obrero que gana poco, se muere trabajando. Hay un montón de compañeros heridos”, indicó Carlos Serrizuela, un trabajador que acompañó la convocatoria y fue lastimado en la cabeza por un efectivo.

Embed La historia del conflicto de Georgalos: sus trabajadores fueron reprimidos y la empresa será sancionada https://t.co/DxD5Iiomhs a través de @BAENegocios — Myriam Bregman (@myriambregman) July 8, 2025

El conflicto en Georgalos

El conflicto de la empresa de alimentos Georgalos con los trabajadores lleva varios meses. Conducida por Miguel Zonnaras, nieto del fundador, atraviesa una batalla por despidos, sobrecarga de trabajo, quite de bono de productividad y por no darles a los trabajadores cajas de mercaderías que recibían históricamente.

La empresa no acató la conciliación obligatoria. En las últimas horas, los trabajadores fueron reprimidos y hubo 25 heridos.

Si bien el conflicto más grave se desató por el despido de 5 trabajadores de la planta Victoria, fue una suma de reclamos. “El 5 de junio nos despidieron a 5 trabajadores, pero todo comenzó 45 días antes porque veníamos haciendo reclamos porque la empresa avanzaba con la flexibilización laboral. En el sector de chocolate nos sacaban un trabajador de cada línea y encima nos aumentaban las velocidades de las máquinas, no dábamos abasto. Querían que se produzca más con menos personal. El chocolate se caía y teníamos que poner una batea o una caja para que no caiga al piso, por la velocidad que tenían las máquinas. Nos quejamos al sindicato y vinieron y pararon la línea. Luego hicimos paro de dos horas por turno y de 80 trabajadores de la planta nos despiden a 5 porque hicimos paro y nos acusaron de hostigar compañeros y no acatar órdenes. Luego inventaron que hicimos sabotaje y no fue así, hicimos un paro y medidas con aval del sindicato y previo informe al ministerio”, señaló Miguel Maciell a BAENegocios.

Embed Recortar y pegar. No es un chiste: es la fórmula del gobierno.



Hoy por la mañana trabajadores de Georgalos protestaban en la Panamericana en reclamo por los despidos en la fábrica.



Sin aviso, la Gendarmería los reprimió a palazos. Al menos 25 personas resultaron heridas. pic.twitter.com/InPclRoJ3G — CELS (@CELS_Argentina) July 8, 2025

A estos reclamos de los trabajadores de quite de personal se suman otras quejas. “Históricamente recibíamos un bono de fin de año por productividad, el año pasado no nos dieron el bono. También nos daban desde hace 30 años unas cajas con mercaderías, alimentos de primera necesidad y de 5 que nos daban nos dieron sólo una en 2024. Otro problema que tenemos es que como no dan categorías, la mitad del personal de Victoria hace una tarea superior a la categoría. Todo eso reclamábamos y nos respondieron con despidos”, explicó Maciel.

Andrés Torres es otro trabajador que tiene 20 años de antigüedad en la planta. “El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires llamó a una conciliación obligatoria y la empresa no la acató, no dejó entrar a los despedidos. La planta sigue funcionando, tenemos asambleas en el comedor y es probable que hagamos el jueves un paro. Hicimos protestas en la puerta y no tuvimos respuestas. Hoy a las seis de la mañana hicimos una gran marcha, eramos como 300 compañeros de la planta y de fábricas como Molinos, Arcor, Cachafaz, Alijor, Mondelez y de diferentes movimientos sociales. La gendarmería nos reprimió y tuvimos 25 compañeros heridos y varios derivados a hospitales”, contó Torres, trabajador de Georgalos, a este medio.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires infraccionó a la empresa por incumplir la Conciliación. Le hicieron un acta circunstanciada por no retrotraer las acciones al inicio del conflicto. Ahora se inicia un proceso sumarial en el cual se va a determinar el quantum de la infracción, que se va a transformar en una multa. No se puede estimar aún el monto porque el ministerio evaluará cuántas normativas se incumplieron y después se realiza el cálculo para llegar al coeficiente de lo que sería la pena.