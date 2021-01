Toque sanitario: la oposición criticó a Alberto Fernández

"Las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria", dijo el jefe de la UCR Alfredo Cornejo.

El ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo, también diputado nacional por la UCR, sostuvo que las restricciones "son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro", cuestionó.

De acuerdo a la información difundida desde el Gobierno nacional por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el decreto sobre el "toque de queda" se firmaría sobre la medianoche para que entre en vigencia a partir del viernes 8 de enero, sin fecha de finalización por el momento.

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, fue otra de las referentes de la oposición que apuntó contra la decisión y se preguntó además "a qué hora tiene que cerrar un restaurante o un bar para q puedan sus empleados llegar a sus casas antes de las 11 de la noche?. Qué va a pasar con los jóvenes que detengan en las comisarías?. Venimos de un año muy duro. Ojalá que reflexionen y se busquen otras soluciones", dijo la diputada cercana a Elisa Carrió.

La titular del PRO nacional Patricia Bullrich apuntó directamente contra el presidente Alberto Fernández y lo tildó de "monarca" por intentar ejercer la "potestad" de imponer el "toque de queda".

La ex ministra de Seguridad que suele tener una dura mirada sobre el rumbo del Gobierno nacional exigió además que la medida sea aprobada por el Congreso nacional. "El toque de queda debe aprobarse en el Congreso; no es potestad de un monarca. ¿Quiénes pagan el fracaso de la política sanitaria del Gobierno? Millones de argentinos que no pueden trabajar. ¡Otro golpe a los trabajadores!", dijo a través de redes sociales Bullrich.

En rigor, desde el Gobierno evitarán llamarlo "toque de queda" para diferenciarlo de otros países donde se estableció una presencia más rigurosa de las fuerzas de seguridad que tienen como orden devolver a su casa a todo aquel que esté circulando dentro del horario prohibido.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio manifestó su "preocupación" sobre el asunto y al mismo tiempo juzgó que "lo más grave es el riesgo de que una prohibición de este tipo y la estigmatización de la conducta de los jóvenes pueda derivar en la multiplicación de casos de violencia institucional como los que se produjeron durante la cuarentena, y que causó muertes como la de Blas Correa, Luis Espinoza, Facundo Astudillo Castro y muchos otros casos que aún deberán aclararse en la Justicia".

"Advertimos esta situación ante el silencio del Gobierno en relación a las múltiples violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales así como la reiteración de episodios de violencia institucional que los ciudadanos ya hemos padecido en muchas provincias argentinas durante la cuarentena", señala el comunicado que firman Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica).

El diputado de la UCR Mendoza Luis Petri coincidió en que "toda decisión sobre restricciones a las libertades individuales, llámese cuarentena o toque de queda, debe ser dispuesta por el Congreso, no mediante DNU a sola firma del Presidente y menos si establece consecuencias penales".

A partir de sus comentarios, Petri protagonizó un cruce con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien en tono irónico le preguntó: "¿No sabes que hay emergencia publica? ¿Sabes que es una ley penal en blanco? Repiten como loritos las estupideces que explica Sabsay", en alusión al abogado constitucionalista cercano a la oposición.

La diputada bonaerense de Confianza Pública Graciela Ocaña evaluó que "es una medida que busca encubrir el fracaso de la política sanitaria del Gobierno frente a la pandemia del Covid 19” y recordó que “ya hemos tenido arrestos y desapariciones durante el confinamiento dictado por el Presidente en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.