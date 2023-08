Suspenden actos de campaña por el asesinato de una nena de 11 años

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de la mañana, cuando Morena fue asaltada en momentos en que llegaba a la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, partido de Lanús. La secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad que se convirtió en una prueba clave de la investigación. Allí se observa que la niña cayó al asfalto cuando fue abordada por los dos motochorros, tras lo cual el que viajaba como acompañante se bajó para agarrar alguna de sus pertenencias y luego volvió a abordar el vehículo para escapar.

asesinato lanus.jpg

Un automovilista que fue testigo de la secuencia, intentó encerrar a los delincuentes, que también fueron corridos por un barrendero, pero éstos lograron escapar del lugar a toda velocidad, según quedó también registrado por la cámara.

"Veo que una nena está colgada de una moto, luchando con la mochila. Tiro el auto encima, no para pegarle porque estaba la nena. Se suben arriba de la vereda y me apuntan con un revólver. No llegué a ver si tenían patente. Después volví y había otro señor que la ayudaba. No la vi desvanecida, la vi mareada. No vi si se cayó al piso. Cuando se cae, yo ya había pasado. Todos los días están robando acá", aseguró uno de los hombres que quiso ayudar a Morena, quien se identificó como Damián.

También se vio que, luego de la huida de los delincuentes, un hombre se acercó a asistir a la víctima, pero la niña quedó sentada en el asfalto sin poder reincorporarse. Fuentes policiales indicaron que, en la caída, la chica se golpeó en la cabeza y que ello pudo tener relación con el cuadro que presentaba cuando llegó la ambulancia del SAME. Morena se descompensó mientras esperaba la asistencia y, cuando llegó la ambulancia, el médico realizó maniobras de reanimación y la trasladaron en estado crítico al Hospital Evita, donde falleció producto de un paro cardiorrespiratorio, según informó la policía.

El caso es investigado por la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde se intentará determinar si la causa del deceso está vinculada a algún traumatismo de cráneo o a otro motivo.

asesinato motochorros.mp4

Repercusiones políticas

Néstor Grindetti, intendente en licencia de Lanús y precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio, se expresó en sus redes sociales: "Otro lamentable hecho de inseguridad que nos conmociona y nos entristece terriblemente. Mi acompañamiento a la familia de Morena. Está todo el equipo de seguridad del Municipio de Lanús trabajando para dar con los responsables", sostuvo. A raíz de este hecho, Grindetti y el jefe de gabinete del municipio, Diego Kravetz, postulante a la Intendencia, suspendieron su agenda de actividades proselitistas de cara a las PASO del domingo.

A su vez, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich decidió suspender el acto central de cierre de campaña que iban a realizar el jueves en el microestadio de Lanús junto a Grindetti. "Debido a los tristes hechos de público conocimiento, enviamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia y amigos de Morena. Hemos decidido suspender el acto de cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires previsto para mañana", aseguró por Twitter Juan Pablo Arenaza, uno de los coordinadores de la campaña.

Más tarde, Bullrich repudió el hecho en sus redes sociales y se solidarizó con la familia de la víctima. "Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible", publicó la exministra de Seguridad en su cuenta de Twitter.

Embed Otra vez el dolor. Ahora con el asesinato de Morena, de 11 años. Todo mi acompañamiento y apoyo a la familia y amigos. No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 9, 2023

Por su parte, el adversario de Bullrich en las PASO de JxC, Horacio Rodríguez Larreta, no hará el acto central de cierre de campaña que iba a realizar el jueves en el club Atenas, en la ciudad bonaerense de La Plata, donde iba a estar acompañado de su candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, y al intendente de La Plata, Julio Garro. Hasta el mediodía, Larreta mantenía la vigencia del evento que de la tarde en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en Rosario, y su presencia junto al precandidato a la gobernación de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en su cierre de campaña en Paraná.

El gobernador y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, también suspendió el acto previsto en el municipio de Merlo, donde iba a estar acompañado por el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. "En virtud del doloroso y trágico crimen de Morena Domínguez, ocurrido esta mañana en Lanús, se decidió suspender el acto de campaña previsto para esta tarde en Merlo", expresó un comunicado oficial, que precisó que "frente a esta tragedia, el Gobierno Provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el Gobierno de Lanús".

"Por indicación del Gobernador, se abocaron de inmediato al tema la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el área de asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia. Por su parte, el Ministro de Seguridad lidera la búsqueda de los criminales que afortunadamente arrojó sus primeros resultados", destacó.

El acto de cierre estaba previsto para las 15 en el gimnasio del Club Deportivo Merlo, ubicado en Balbastro 2201 de ese distrito del oeste del Gran Buenos Aires y estaba previsto que participaran ministro de Interior y precandidato a senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro, y otros candidatos.