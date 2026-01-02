Uno Entre Rios | El País | subsidios

Subsidios a la luz y el gas: Nación eliminó la segmentación y creó un registro único

A través del Decreto 943/2025, el Poder Ejecutivo unificó los subsidios a la luz y el gas y puso fin a los tres niveles de ingresos

2 de enero 2026 · 09:52hs
Subsidios a la luz y el gas: Nación eliminó la segmentación y creó un registro único

El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reestructuración del sistema de subsidios a la energía. Mediante el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la unificación de los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir a partir de 2026.

La norma elimina la segmentación en tres niveles de ingresos establecida en 2022 y la reemplaza por una única categoría de hogares beneficiarios, integrada por quienes “efectivamente solicitan y necesitan asistencia para acceder al consumo indispensable de energía”, según criterios objetivos de ingresos y situación patrimonial.

unificacion de los subsidios de luz y gas: quienes dejaran de recibir la asistencia estatal

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Culminó la consulta pública para la implementación de las nuevas tarifas focalizadas para poder implementar el nuevo esquema Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)

El Gobierno avanza en la eliminación de subsidios ala energía

Aumento tarifas servicios luz gas prepagas.jpg

El nuevo esquema alcanza a los subsidios de energía eléctrica, gas natural, gas propano indiluido por redes y garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y pone fin al período de transición iniciado en 2024. Según los considerandos, el objetivo es ordenar, transparentar y focalizar el gasto público, en un contexto en el que los subsidios energéticos pasaron del 1,42% del PBI en 2023 al 0,60% en 2025.

Un solo registro y cruce de datos

El decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y reemplazará al actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Quienes ya estén inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada.

Para definir la elegibilidad, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aplicará cruces de información de ingresos y patrimonio, con datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otros organismos, y podrá excluir beneficiarios ante indicios de capacidad económica suficiente.

El criterio general de inclusión fija un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y mantiene la cobertura para hogares con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), pensiones a veteranos de Malvinas y casos vinculados a discapacidad, que serán evaluados de manera específica.

Topes de consumo y bonificaciones

El esquema define bloques máximos de consumo subsidiado. En electricidad, se establecen 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses de menor consumo, con la posibilidad de fijar parámetros diferenciales para provincias más cálidas. En gas natural, se mantienen los volúmenes base vigentes, que también se extienden al gas propano por redes.

Sobre esos consumos base, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación general del 50%. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, con reducción progresiva a lo largo del año, para asegurar la gradualidad del nuevo esquema.

Las Entidades de Bien Público y los Clubes de Barrio y de Pueblo conservarán bonificaciones sin tope de consumo, mientras que los consumos que excedan los volúmenes subsidiados no recibirán descuentos.

Fin de la Tarifa Social y del Programa Hogar

El decreto también deroga la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la eliminación del Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), cuyos beneficiarios serán migrados al SEF en un plazo de seis meses, con la intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá amplias facultades para ajustar consumos, bonificaciones y padrones, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán adecuar cuadros tarifarios y facturación.

Con esta medida, el Gobierno busca cerrar la etapa de subsidios generalizados, reducir superposiciones entre regímenes y avanzar hacia un sistema más focalizado, previsible y alineado con la política de déficit cero.

subsidios Luz gas Nación
Noticias relacionadas
Uno por uno, todos los feriados del 2026

Uno por uno, todos los feriados del 2026

murio la jueza alicia ramos fondeville, quien habia condenado al femicida carlos monzon

Murió la jueza Alicia Ramos Fondeville, quien había condenado al femicida Carlos Monzón

oficializaron el decreto con un aumento salarial para ministros y altos funcionarios nacionales

Oficializaron el decreto con un aumento salarial para ministros y altos funcionarios nacionales

oficial: el gobierno modifico la ley de inteligencia y le dio mas poder a la side

Oficial: el gobierno modificó la Ley de Inteligencia y le dio más poder a la SIDE

Ver comentarios

Lo último

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Cambiaste mi vida: Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

"Cambiaste mi vida": Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

Ultimo Momento
Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Cambiaste mi vida: Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

"Cambiaste mi vida": Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en el inicio de 2026

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Uno por uno, todos los feriados del 2026

Policiales
Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Aprehendieron a dos hombres armados tras un violento episodio en Paraná

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Ovación
Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Argentina tuvo un gran debut en la United Cup

Brisa Ramos hará historia en los fititos

Brisa Ramos hará historia en los fititos

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

La provincia
Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Entre Ríos: máxima de 33°C para este viernes y probables chaparrones a la tarde

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Dejanos tu comentario