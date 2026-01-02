Subsidios a la luz y el gas: Nación eliminó la segmentación y creó un registro único

A través del Decreto 943/2025, el Poder Ejecutivo unificó los subsidios a la luz y el gas y puso fin a los tres niveles de ingresos

El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reestructuración del sistema de subsidios a la energía. Mediante el Decreto 943/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la unificación de los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y creó el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir a partir de 2026.

La norma elimina la segmentación en tres niveles de ingresos establecida en 2022 y la reemplaza por una única categoría de hogares beneficiarios, integrada por quienes “efectivamente solicitan y necesitan asistencia para acceder al consumo indispensable de energía”, según criterios objetivos de ingresos y situación patrimonial.

Unificación de los subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Aumento tarifas servicios luz gas prepagas.jpg

El nuevo esquema alcanza a los subsidios de energía eléctrica, gas natural, gas propano indiluido por redes y garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y pone fin al período de transición iniciado en 2024. Según los considerandos, el objetivo es ordenar, transparentar y focalizar el gasto público, en un contexto en el que los subsidios energéticos pasaron del 1,42% del PBI en 2023 al 0,60% en 2025.

Un solo registro y cruce de datos

El decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que funcionará en la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y reemplazará al actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Quienes ya estén inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar sus datos mediante declaración jurada.

Para definir la elegibilidad, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía aplicará cruces de información de ingresos y patrimonio, con datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otros organismos, y podrá excluir beneficiarios ante indicios de capacidad económica suficiente.

El criterio general de inclusión fija un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y mantiene la cobertura para hogares con Certificado de Vivienda (ReNaBaP), pensiones a veteranos de Malvinas y casos vinculados a discapacidad, que serán evaluados de manera específica.

Topes de consumo y bonificaciones

El esquema define bloques máximos de consumo subsidiado. En electricidad, se establecen 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses de menor consumo, con la posibilidad de fijar parámetros diferenciales para provincias más cálidas. En gas natural, se mantienen los volúmenes base vigentes, que también se extienden al gas propano por redes.

Sobre esos consumos base, los hogares beneficiarios recibirán una bonificación general del 50%. Además, durante 2026 se aplicará una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25%, con reducción progresiva a lo largo del año, para asegurar la gradualidad del nuevo esquema.

Las Entidades de Bien Público y los Clubes de Barrio y de Pueblo conservarán bonificaciones sin tope de consumo, mientras que los consumos que excedan los volúmenes subsidiados no recibirán descuentos.

Fin de la Tarifa Social y del Programa Hogar

El decreto también deroga la Tarifa Social Federal de Gas y dispone la eliminación del Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), cuyos beneficiarios serán migrados al SEF en un plazo de seis meses, con la intervención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá amplias facultades para ajustar consumos, bonificaciones y padrones, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán adecuar cuadros tarifarios y facturación.

Con esta medida, el Gobierno busca cerrar la etapa de subsidios generalizados, reducir superposiciones entre regímenes y avanzar hacia un sistema más focalizado, previsible y alineado con la política de déficit cero.