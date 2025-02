Stefanía Cora asumirá mañana en la banca de Edgardo Kueider

El martes, el encuentro de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, a la que iban a asistir funcionarios, se suspendió. Se tenía como objetivo discutir sobre los proyectos de reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia, pero ambos temas podrían finalmente quedar fuera de una sesión extraordinaria que se convoque, en un contexto de alta tensión política a raíz del escándalo cripto desatado por el presidente Javier Milei promocionado el token $LIBRA.

La iniciativa de ficha limpia, que apunta a que personas con condena doble por delitos de corrupción, como es el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, no puedan presentarse para competir por cargos electivos, recibió media sanción en Diputados en base a un texto enviado por el Poder Ejecutivo que tuvo cambios a pedido de bloques dialoguistas.

La aprobación del proyecto se celebró con fuerza por el oficialismo y bancadas como el Pro y la UCR -viejos impulsores de la idea-, pero al ser girado a la Cámara alta existe cierto “manto de sospecha” sobre el impulso que La Libertad Avanza le dará y si trabajará en pos de reunir 37 votos, un número complicado en el escenario actual.

A diferencia de lo que sucedió con la suspensión de las PASO, que dividió aguas en Unión por la Patria, la bancada peronista/kirchnerista se abroqueló en relación a ficha limpia, al denunciar una proscripción contra CFK.

UP en el Senado cuenta con 34 miembros -con la pronta incorporación de Stefanía Cora-, mientras que el oficialismo, con 6 integrantes propios, reúne junto a toda la oposición no K a 37 senadores. Aunque alcanzará los 38 con el regreso del radical Víctor Zimmermann. No obstante, para la sanción de este tipo de ley (electoral) no debe faltarle ni un voto, sumado a que es un tema en el que Victoria Villarruel no puede desempatar.

Si se observa la votación que hubo en la Cámara de Diputados, legisladores de fuerzas provinciales como Misiones y Río Negro, que también tienen representantes en el Senado, acompañaron.

Pero, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, uno de los diputados votó en contra y otro se ausentó. Así, la posición que los dos senadores santacruceños, de relación oscilante con el oficialismo, tengan en la Cámara alta, podría ser clave.

En el caso que UP sume dos votos más para el rechazo, la iniciativa no vería la luz.

Si sortea con éxito el dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales este miércoles, el proyecto estaría en condiciones de ir al recinto una semana después, pero ya para ese momento no regirá más el tiempo de sesiones extraordinarias, publica Parlamentario.

El proyecto de ficha limpia

De acuerdo a la media sanción se establece una modificación en el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos para establecer que la prohibición de candidatura se aplicará “únicamente en aquellos casos en que la sentencia condenatoria resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o cumplimiento de la pena correspondiente, y siempre y cuando la confirmación de la condena se produzca con anterioridad al comienzo del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional”, que se refiere a la fecha del cierre de los padrones electorales, seis meses antes de los comicios generales.

Asimismo, se agrega que “si la confirmación de la condena en la instancia superior se produjera con posterioridad a dicho plazo, la prohibición tendrá efecto a partir de la finalización del proceso electoral”.

Finalmente, en el artículo 1ro., se señala que la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

En otro artículo, el proyecto dispone que la Cámara Nacional Electoral llevará un “Registro Público de Ficha Limpia” en donde constarán las sentencias dictadas en los términos del artículo 1ro., sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias.

La iniciativa prevé, además, que aquellos inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.