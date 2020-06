Fernando Vega es ComScore Social Manager para América Latina y en esta edición de Social Media Day (SMDay) disertará sobre “El Estado de Social y Branded Content en 2020”. Será un análisis acerca de cómo se interactúa en la Argentina con el contenido social y cómo cambiaron los comportamientos de los usuarios en redes sociales a raíz de la pandemia, con el fin de “lograr un mayor impacto y engagement en las comunicaciones”.

“Bien dicen que las oportunidades surgen de donde menos se espera uno. Y la pandemia ha hecho que las estrategias comerciales en redes sociales (Social Commerce) se hayan incrementado un 300% aproximadamente en América Latina”, señala Vega, Líder de atención y soporte a clientes de las plataformas de medición social para ComScore en América Latina. Y agrega que “prácticamente en tres meses nos adelantamos un par de años en conseguir que los usuarios adaptaran este tipo de estrategias” por lo que “los negocios relacionados al aprendizaje de nuevas habilidades han sido de los más beneficiados”.

Creatividad

Juan Martín Muiño, es director creativo de HOY by Havas, y su charla lleva como título “Creatividad en un presente distópico”. Muiño señala que si bien “es cierto que el mundo cambió”, no existe en realidad una “nueva creatividad”: “Yo creo que la creatividad y las ideas son atemporales. No es que la creatividad debe cambiar, sino que debe responder a todos los cambios que estamos viviendo”, advierte.

En este sentido, destaca la importancia de “no ver a la creatividad como algo decorativo, sino como una herramienta estratégica, fundamental para cualquier marca”, en un contexto en el que lo digital si bien ya era un escenario clave, “hoy lo es más, porque ahí la gente interactúa con las marcas cada segundo y hay una experiencia constante”.

Sofía Schoo Lastra es periodista, asesora en gestión de redes sociales y profesora de Social Media Day Argentina. “Todólogos: tips y buenas prácticas en Instagram”, es el nombre de su charla, en la que abordará todas las posibilidades que nos habilitó esta plataforma para resolver cuestiones varias: de diseño gráfica, grabación audiovisual, fotografía, iluminación, edición, a ser un medio de comunicación propio.

“Las posibilidades que se abren en la comunicación digital son enormes. Las voces, las ideas, los mensajes toman dimensiones impensadas, se corren los límites y el alcance de los contenidos es exponencial. Ahí también surge un punto en relación a la diferenciación, a buscar lo particular, lo propio de cada uno, esa autenticidad que distingue del resto”, señala sobre el presente y futuro de la comunicación digital.

Publicidad en Facebook

Joaquín Lanuza es especialista en Marketing Digital & Consultor Digital y director & Co-Fundador de Double Haul Digital Solutions. Se dedica a la planificación y desarrollo de estrategias digitales. Su charla será sobre “Facebook Performance Ads” para trabajar sobre todas las opciones que ofrece la herramienta de publicidad de esta red social con el fin de diseñar estrategias de publicidad que ayuden a conseguir resultados concretos en diferentes campañas.

“Este presente es diferente a cualquier otro y nos encontramos ante una alta digitalización de empresas, negocios y emprendimientos. Llega una nueva migración del offline al online que abre las puertas a agencias, empresas y freelancers a ofrecer servicios profesionales a un nuevo segmento que precisa de soporte en su ecosistema digital. Por otro lado, aparecen nuevas herramientas que ayudan a los negocios en esta situación a transitarlo de la mejor manera posible”, explica.

Simplificar la vida

Silvana Jachevasky, CMO en Naranja, presentará “El desafío de hacer las cosas fáciles en tiempos difíciles”. De lo que se trata -señala- es de un repaso sobre las principales acciones y comunicaciones que se implementan en sus plataformas digitales y redes sociales para “simplificarles la vida a las personas” y de qué manera esto impactó en el crecimiento de las ventas digitales y usuarios activos.

“La oportunidad hoy radica en poder generar propuestas de valor diferentes. Contenido útil, relevante, fácil de entender. Conversar de una manera asertiva y transparente en redes. Y, sobre todo, adaptarse rápido, brindando soluciones a las personas cuyas necesidades cambian permanentemente. Las marcas debemos ser y mostrarnos cercanas, facilitadoras. Aprovechar las nuevas tecnologías para que la experiencia sea lo mejor posible”, señala Jachevasky, que lidera los equipos de MKT Digital, Diseño UX y Canales online; y forma parte de la Dirección Comercial desde que se sumó a Naranja en 1999.

Nuevo formato

Social Media Day Argentina en su edición online se desarrollará el próximo martes 30 de junio de 17:30 a 20:30 y las entradas pueden adquirirse en www.smday.com.ar/ediciononline. Participarán Kathy K. Lui (Account Strategist Google Latam); Fernando Vega (ComScore Social Manager para América Latina); Noel Nuez (Country Manager Spanish SouthAmerica | TikTok); Federico Rey Lennon (Rey Lennon, Cavatorta & Asociados); María Zavalski (directora de marketing de Codere); Lalo Zanoni (periodista de tecnología e innovación); Tomás Balmaceda (doctor en Filosofía-UBA); Cecilia Hugony (fundadora de RealCX); Joaquín Lanuza y Sofía Schoo Lastra (profesores de Social Media Day Argentina), Silvana Jachevasky (CMO en Naranja) y Juan Martín Muiño, director creativo de HOY by Havas.

Social Media Day es organizado por la productora Digital Interactivo www.digitalinteractivo.com, a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, y en esta ocasión cuenta con el acompañamiento de Naranja, Comscore, Universidad Católica Argentina (UCA), Mitre, LiveDirecto, IAB, Río Uruguay Seguros, Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Interactúa, Cuatro Cruz, Up Estudio, Perfil, TodoJujuy.com, El Cuatro, Universidad de la Cuenca del Plata, Universidad Blas Pascal, InfoMendoza, InNeuquén, LinkinPos, ElDoce.tv, Canal 9 Litoral, LatinSpots, La Voz, APMKT, Eventos de Argentina, Los Andes, Doppler, Neuquén Al Instante, Gamba FM, El Litoral, UNO Santa Fe, El Cronista, Canal 9 de Mendoza, Banco Provincia Neuquén, Blendex Abogados y Cosquín Rock, entre otros.

En este 2020, además, SMDay Argentina relanzó sus cursos online con profesionales del rubro e impulsa, a la vez, una serie de Webinars para ampliar conocimientos en la materia. La oferta académica puede consultarse en www.smday.com.ar/capacitaciones. El objetivo es enseñar de forma práctica, tanto a principiantes como a usuarios intermedios, todo el potencial de la comunicación digital y a mejorar de manera exponencial la presencia de empresas, marcas o sitios web.

Se encuentra abierta, además, la convocatoria para las empresas que quieran sumarse como sponsor o bien potenciar la propuesta a sus respectivas ciudades. Para ello se puede escribir a contacto@smday.com.ar o comunicarse al 1131066844. Más información en www.smday.com.ar/ediciononline.