Propofol: exponen dudas sobre la muerte del entrerriano Eduardo Betancourt

Sospechas tras el hallazgo de 112 ampollas de propofol y otros anestésicos. Entorno de Eduardo Betancourt sugieren que "pudo ver algo queno debía"

Sospechas de una trama oculta tras el hallazgo de 112 ampollas de anestésicos. Entorno de Eduardo Betancourt sugieren que "pudo ver algo que no debía". También remarcaron que los perfiles en redes sociales cambiaron tras su muerte.

La muerte de Eduardo Betancourt , un enfermero entrerriano hallado sin vida en un departamento de Palermo rodeado de numerosos fármacos de uso hospitalario genera duadas a partir de declaraciones provenientes del círculo íntimo de la víctima que rechaza la hipótesis del suicidio. Una amiga denunció que el fallecido pudo haber sido testigo de actividades ilícitas vinculadas a fiestas privadas de élite denominadas Fiestas del Popofol o Propofest donde profesionales de la salud utilizan anestésicos con fines recreativos.

La justicia busca determinar si estas sustancias provienen de una red de desvío de drogas que ya cuenta con médicos imputados por un deceso similar ocurrido recientemente. Mientras tanto, la comunidad de Gualeguaychú se moviliza para repatriar los restos del enfermero en medio de un clima de profunda consternación.

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Sospechas de una trama oculta tras el hallazgo de 112 ampollas de anestésicos

La Justicia investiga el deceso de Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años hallado sin vida este viernes en un departamento del barrio porteño de Palermo. El caso ha generado una fuerte conmoción debido al hallazgo de un arsenal de drogas críticas en la vivienda y la posible vinculación del hecho con el escándalo de las “Propofest”, fiestas de élite donde se utilizan sedantes de uso hospitalario con fines recreativos.

Detalles de la escena

El operativo policial se desencadenó el viernes a las 16:10 en un departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, luego de que la hermana de la víctima alertara al 911 tras no tener noticias de él desde el 30 de marzo. Los efectivos encontraron a Bentancourt sentado en una silla del comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales.

Aunque se detectó una punción venosa en su antebrazo derecho y no se observaron signos de violencia física en el lugar, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21, a cargo de Alberto Vasser, ordenó el secuestro de una caja que contenía 112 ampollas de drogas críticas, entre las que se encontraban fentanilo, propofol, midazolam, lidocaína y adrenalina, además de jeringas, guantes de látex y tres teléfonos celulares.

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"Pagó con su vida"

Pese a que una de las hipótesis iniciales sugiere una sobredosis, el círculo íntimo del enfermero rechaza categóricamente la idea de un suicidio o un accidente. Daniela, amiga cercana de la víctima, denunció ante la prensa que Bentancourt “sabía de más y armaron una escena de película”.

La mujer argumentó la imposibilidad técnica de que él se hubiera suministrado la medicación hallada por sus propios medios, señalando que con una dosis mínima de propofol ya se entra en sedación profunda, lo que haría imposible inyectarse las cuatro ampollas que se mencionan en la investigación.

Además, cuestionó el acceso a tal cantidad de fármacos, dado que el enfermero llevaba apenas un mes en Buenos Aires y se encontraba buscando empleo, publicó La Nación.

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El misterio detrás del cambio en la cuenta de X

En redes sociales denuncian que la cuenta pasó de pública a privada tras su muerte y la aparición de otro perfil en una plataforma paga sumó nuevas preguntas en una causa atravesada por dudas sobre la hipótesis de suicidio o sobredosis.

El perfil de X que utilizaba Bentancourt, identificado con el usuario @eduxxx_33, dejó de ser visible para el público general poco después de que se conociera su muerte. Hasta ese momento, se trataba de una cuenta abierta según cuentan sus seguidores y era accesible para cualquiera que ingresara al enlace. El cambio a modo privado impide ahora conocer qué tipo de publicaciones realizaba, con quién interactuaba y si había dejado mensajes recientes que pudieran aportar datos sobre su estado emocional o sus vínculos.

En la descripción de su perfil, no hablaba sobre su profesión, solo contaba cuál era su signo zodiacal, su orientación sexual, invitaba a otros usuarios para hacer colaboraciones para su cuenta en OnlyFan y cerraba la presentación con una frase en inglés: you are perfect because you are consistent, you are art because you are trying [eres perfecto porque eres constante, eres arte porque lo intentas.

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Conexión con el caso Zalazar y las "Propofest"

La investigación busca determinar si este arsenal pertenece al mismo circuito irregular de suministros vinculado a la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, ocurrida el pasado 20 de febrero en circunstancias similares a pocas cuadras del lugar.

Por el robo y distribución de estos fármacos desde el Hospital Italiano hacia reuniones privadas de lujo, ya se encuentran imputados el médico Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse. Según audios y mensajes que circulan en la comunidad médica, en estas "Propofest" se utilizaban bombas de infusión y se contaba con personal encargado de intervenir ante cuadros de apnea provocados por la sedación.

Duelo y movilización en Gualeguaychú

Mientras la justicia avanza, en Gualeguaychú, ciudad natal de Bentancourt, sus colegas del Hospital Centenario y familiares han iniciado una colecta para trasladar sus restos. El enfermero era recordado por sus pares como un profesional de conducta excelente y gran empatía, lo que refuerza las dudas de su entorno sobre las causas de su fallecimiento.

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Delfina Lanusse(Fini) y Hernán Boveri, unidos por el consumo

Delfina "Fini" Lanusse era, hasta hace poco, una médica residente con mucha presencia en redes sociales. En su TikTok e Instagram, "Fini" no solo compartía su rutina hospitalaria, sino que ostentaba un estilo de vida de altísimo poder adquisitivo: viajes de lujo, autos de alta gama y procedimientos estéticos que no coincidían con el salario de una residente. Esta exposición fue, paradójicamente, lo que terminó de cercarla cuando la justicia empezó a rastrear el destino de los fármacos desaparecidos.

Por su parte, Hernán Boveri es un anestesista con trayectoria. Su rol en los quirófanos le otorgaba un acceso privilegiado a drogas de control estricto como el propofol y el fentanilo. Según la investigación, Boveri y Lanusse mantenían una relación extramatrimonial que habría sido el motor de un circuito de administración fraudulenta de drogas hospitalarias.

PropoFest: Diversión al límite y traición

La causa, que estalló tras la misteriosa muerte del anestesista Zalazar, puso al descubierto las llamadas "Propo Fest". Estas reuniones privadas, presuntamente organizadas o integradas por el dúo, consistían en el uso recreativo de anestésicos potentes.

El fentanilo, conocido mundialmente como la "droga de los zombis" por su peligrosidad, era sustraído del stock del hospital. La justicia investiga si el modus operandi consistía en declarar el uso de ampollas en pacientes que nunca las recibían o en reportar descartes inexistentes para desviar el material hacia estas fiestas.

Lo más impactante del caso es cómo la "pareja" se desmoronó ante el juez: