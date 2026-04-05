River recibe a Belgrano en el Monumental

Desde las 18, River se mide de local con Belgrano de Córdoba. Eduardo Coudet buscará su cuarto triunfo en fila desde su llegada.

River recibirá este domingo desde las 18 a Belgrano en el Monumental por la 13ª fecha en la reanudación del Torneo Apertura tras el parate por la fecha FIFA. Eduardo Coudet buscará su cuarto triunfo en fila desde su llegada, mientras que el Pirata intentará dar el golpe en Núñez y superarlo en la zona B. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez.

El Millonario está lejos de su mejor versión futbolística, pero pudo cortar la sangría de los últimos partidos del ciclo de Marcelo Gallardo. Desde el último partido del Muñeco, pasando por el interinato de Marcelo Escudero y hasta estos tres del Chacho, sumó 13 de 15 puntos y logró acomodarse en la tabla de su grupo y en la anual .

Con cambios obligados en los dos laterales, Fabricio Bustos sumará sus primeros minutos desde noviembre de 2025 al ingresar por el lesionado Gonzalo Montiel, mientras que Matías Viña reemplazará a Marcos Acuña, suspendido por acumulación de amarillas. Santiago Beltrán seguirá en el arco, mientras que la zaga central será nuevamente conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, con la novedad de que probablemente Germán Pezzella y/o Tobías Ramírez puedan aparecer en el banco.

En el medio, la certeza del tándem Aníbal Moreno-Fausto Vera y luego algunas incógnitas. Tomás Galván mantendría su lugar, como conector de líneas, mientras que Sebastián Driussi sería el punta. Los otros dos lugares se los disputan Kendry Páez, Ian Subiabre, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas.

Por el lado de Belgrano, el reciente triunfo ante Atlético de Rafaela por Copa Argentina le sirvió para recuperar las buenas sensaciones que había perdido tras la derrota ante Racing y la igualdad en el clásico frente a Talleres. El equipo de Ricardo Zielinski había tenido un inicio arrollador, invicto en los primeros partidos con 15 puntos sobre 21, pero desde que dejó el invicto ante Huracán en Parque Patricios, el nivel cayó.

Con la base del equipo titular disponible y la intención de dar el golpe en el Monumental, el Ruso dispondrá de un 11 ya conocido para los piratas. Con el casi seguro regreso de Lucas Passerini al frente del ataque y la presencia de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez como la usina creativa del equipo, el conjunto cordobés va por un nuevo batacazo en Núñez.

La probable formación de River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi.

La probable formación de Belgrano vs. River, por el Torneo Apertura

Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini.

River vs. Belgrano, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido