Trump a Irán por el Estrecho de Ormuz: "Ábranlo o vivirán en el infierno"

Donald Trump volvió a amenazar a Irán este domingo de Pascua. El presidente de Estados Unidos apuntó a plantas eléctricas y puentes. Irán contestó

Donald Trump, lanzó este domingo de Pascua una advertencia sin precedentes y cargada de lenguaje vulgar. La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo de Pascua una advertencia sin precedentes y cargada de lenguaje vulgar contra el régimen de Irán , elevando la tensión bélica al máximo nivel.

A través de sus redes sociales, el mandatario exigió la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio mundial de crudo, bajo la amenaza de desatar una ofensiva militar devastadora contra la infraestructura civil y estratégica del país persa. “Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡Solo miren!”, sentenció el líder republicano, marcando un ultimátum que vence este lunes.

Marines Estados Unidos estrecho de Ormuz

En un mensaje que sacudió a los mercados internacionales y a las cancillerías globales, Trump detalló que el próximo martes podría convertirse en el "Día de las plantas eléctricas y el Día de los puentes" en Irán, sugiriendo que los objetivos de un posible bombardeo ya han sido seleccionados.

Esta escalada se produce tras semanas de conflicto que provocó un aumento crítico en los precios de la gasolina a nivel mundial, debido a que el bloqueo iraní impide el tránsito de casi el 20% del petróleo global. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, reafirmó el presidente en su cuenta de Truth Social.

Donald Trump Estados Unidos

La Casa Blanca endureció su postura tras el presunto derribo de un caza estadounidense y el ataque a instalaciones petroleras en Kuwait por parte de drones iraníes. Aunque Trump sugirió anteriormente que el conflicto podría resolverse por la vía diplomática, sus recientes declaraciones indican que la paciencia de Washington se agotó: "No habrá nada igual", advirtió sobre la magnitud de la respuesta militar planeada si Teherán insiste en mantener el control discrecional sobre el paso marítimo, el cual Irán ha declarado que "ya no será de libre navegación".

Por su parte, el mando militar iraní no tardó en responder a las amenazas de Trump, calificándolas como “una acción impotente, nerviosa y estúpida”. El general Ali Abdollahi Aliabadi advirtió que, de concretarse un ataque contra su infraestructura vital, las fuerzas iraníes responderán con “ataques devastadores y continuos” sobre las bases estadounidenses en Medio Oriente.

Ali Abdollahi Aliabadi Irán

Irán Irán rechazó el ultimátum de Trump: “Las puertas del infierno se abrirán para ustedes“

El ejército de Irán rechazó de forma categórica el nuevo ultimátum del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y respondió este domingo con una andanada de drones y misiles contra objetivos en Israel y Kuwait.

El mando militar iraní calificó la amenaza del mandatario norteamericano, quien había dado un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permitiera desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”.

La tensión escaló a niveles críticos luego de que Trump advirtiera en sus redes sociales sobre la intención de desatar un “infierno” y destruir la infraestructura vital del país persa si no se aceptaban sus condiciones. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos”, sentenció el jefe de Estado estadounidense antes del inicio de las represalias.

La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi, quien emitió un comunicado desde el Cuartel General Central Jatam al-Anbia para dejar clara la postura de la república islámica frente al asedio.

Ali Abdollahi Aliabadi Irán Ejérciro

“Se les abrirán las puertas del infierno”, lanzó el general en una clara alusión a los términos utilizados por el líder republicano, reafirmando que Irán no cedería ante lo que considera una provocación externa. Este nuevo cruce se produjo tras un ataque cerca de una planta nuclear iraní que obligó a realizar evacuaciones de emergencia y encendió las alarmas en toda la región, sumándose a la guerra que se desató el pasado 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, las defensas aéreas de Kuwait e Israel informaron que debieron responder a los últimos ataques provenientes de territorio iraní, mientras el ejército israelí confirmó la detección de nuevos lanzamientos de misiles desde Yemen.

En este contexto de hostilidad creciente, el Comando Militar Central de Irán volvió a insistir en que el mensaje enviado desde Washington carecía de equilibrio político. Haciéndose eco del lenguaje religioso empleado por Trump, la advertencia final desde el cuartel de Khatam al-Anbiya fue tajante al asegurar que "el simple significado de este mensaje es que las puertas del infierno se abrirán para ustedes", marcando un punto de no retorno en el conflicto por el control del estrecho de Ormuz.