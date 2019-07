La candidata a vicepresidenta del Frente de Todes presentó su libro en la capital chaqueña, Resistencia. Reivindicó la figura de Néstor Kirchner y evitó hacer referencias a la disputa que existe entre Domingo Peppo y Jorge Capitanich.

Cristina estuvo acompañada por el escritor y periodista Marcelo Figueras ante una multitud que se congregó en el Centro de Convenciones Gala y sus inmediaciones.

Estuvieron presentes Domingo Peppo y Jorge Capitanich, enfrentados en una disputa interna por definir quién será el candidato a gobernador.

Durante su charla, la expresidenta deslizó críticas a la situación económica, a la caída del consumo, a la especulación financiera.

Cristina realzó la figura de Néstor Kirchner al reivindicar su coraje y decisión de salir a competir por la presidencia en 2003 a pesar de que no tenía muchas posibilidades.

Sinceramente

En otro pasaje, habló de Sinceramente y lo definió como “un tributo a Néstor”, y que no se trata de sus memorias porque “para eso falta”. Recordó que cuando conoció al futuro presidente “tenía un aire de mayo del 68, con pelo largo, anteojos cuadrados y vaqueros”, y que su padre no aprobaba la relación. “Ella encontró con quien hablar”, dijo que fue la reflexión de su madre Ofelia, recientemente fallecida, al momento de justificar el noviazgo.

“Néstor tenía vocación de estadista, mucho más que yo. Él buscaba la trascendencia”, dijo, y recordó diciembre de 2001, los días de la breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. “Con Néstor habíamos hablado ya de probar suerte en 2007 para la presidencia”, rememoró. El efímero presidente citó al entonces gobernador santacruceño. “A la salida de la Rosada, ante los periodistas, los periodistas le preguntaron si sería candidato y él dice que sí. Yo me quedé mirando en la cocina y pensaba: ‘Se volvió loco’”.

Remarcó que no había puesto eso en el libro y manifestó que “él salía a busca la Historia” y que “yo no le tenía mucha fe, no por él, sino por lo que pensábamos y que nunca nos iban a dejar llegar”. En ese sentido recordó que Kirchner y ella habían sido opositores al menemismo en los 90. “Pero llegó, con el 22% y entró en la Historia. Partió demasiado rápido, la historia es así”, cerró.