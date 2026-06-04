Tras el pedido de quiebra y nueve de acampe, reabrirá La Suipachense.

Luego de nueve meses de acampe, los empleados lograron evitar la quiebra y volverán a trabajar en la fábrica láctea La Suipachense.

Tras el pedido de quiebra y casi un año de negociaciones para su rescate, la fábrica La Suipachense retomará su producción en su planta de la localidad de bonaerense de Suipacha. La fábrica está ubicada sobre la ruta nacional 5, donde, tras la decisión de la Justicia, un ex directivo de Parmalat pondrá en marcha nuevamente las instalaciones y maquinarias y los trabajadores planifican producir 50.000 litros diarios.

Luego de nueve meses de acampe y lucha, el Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, dio luz verde para que la usina láctea con más de 70 años de historia siga dando trabajo y generando productos.

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A cargo del empresario y líder de Compañía Láctea Suipacha SA, Pablo Acsi, exdirectivo de la firma Parmalat, no solo operará en la planta, sino que también reactivará los implementos industriales y las marcas emblemáticas como Lácteos Conosur y La Suipachense con vos desde siempre, según el contrato de alquiler.

En los últimos años la empresa estaba bajo la órbita empresarial del grupo venezolano Maralac, que controlaba Lácteos Conosur SA, siendo la misma que operó la quebrada ARSA (yogures SanCor).

En consecuencia, la deuda acumulada postconcursal fue de más de $8.458 millones en cheques rechazados. Por ello, se enfrentó reclamos gremiales que superaron los $1.000 millones y, luego del fracaso del concurso preventivo, el juzgado determinó la quiebra de forma directa en noviembre del año 2025.

Fue así que, a partir de entonces, los trabajadores llevaron adelante de manera sostenida un acampe frente a la planta. La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), junto al municipio, respaldaron el reclamo sindical.

La empresa láctea

Mientras se ultiman detalles para la firma del contrato, el proceso de acondicionamiento técnico, como la gestión de las habilitaciones ante los organismos pertinentes de control, se gestiona. En este sentido, el municipio acompaña las acciones conjuntamente con ministerios de la provincia para agilizar los registros de elaboración y comercialización.

La planificación inicial contempla producir un quinto de la capacidad histórica de la planta, que supo tener 250.000 litros diarios, por lo que estiman generar 50.000 litros por día de leche procesada.

Además, tienen pensada la implementación de tres líneas estratégicas, como son: leche entera en envase tetra, yogur y secadora de leche en polvo, así como la reincorporación de entre 25 y 30 trabajadores en una primera etapa. Y, a medida que la producción crezca, lo hará el plantel del personal. En su etapa de esplendor, la planta supo tener 140 trabajadores produciendo. También, para el futuro queda en carpeta la quesería.

La resolución judicial

Uno de los puntos clave fue el enfoque puesto en la preservación del valor productivo. En esta línea, el juez Enríquez marcó que la continuidad de la actividad industrial aporta al sostenimiento de la fuente de trabajo para las familias.

Y, paralelamente, dinamiza la economía de la ciudad y mejora las condiciones a futuro del activo. Asimismo, los ingresos por el alquiler serán destinados al pago, de manera parcial, de los acreedores y serán depositados en una cuenta judicial.