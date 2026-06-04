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El mate tendrá por primera vez su Mundial

Desde este viernes y hasta el domingo, Buenos Aires recibirá la primera edición del Mundial de la Yerba Mate en el Museo del Mate.

4 de junio 2026 · 18:18hs
Buenos Aires recibirá la primera edición del Mundial de la Yerba Mate en el Museo del Mate.

Buenos Aires recibirá la primera edición del Mundial de la Yerba Mate en el Museo del Mate.

Entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, el Museo del Mate, Avenida de Mayo 853, será sede de la primera edición del Mundial de la Yerba Mate, un certamen internacional inédito que busca reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de la infusión.

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Datos sobre el Mundial de mate

El Mundial reunirá a 35 jurados provenientes de nueve países que evaluarán más de 300 muestras inscriptas de todo el mundo. La propuesta nace inclusiva: no es una competencia entre marcas, sino un espacio de reconocimiento. Premia a todos los productores que en su categoría alcancen medalla por puntaje y destaca a quienes obtengan el mejor puntaje por país, tipicidad, molienda, escala y otros factores diferenciales.

Qué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba.

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En Entre Ríos se consumen en promedio unos 10 kilos de yerba mate por persona cada año.

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“Esto va más allá del producto yerba mate que se consume caliente. Apuntamos también a productos asociados a la yerba, o derivados de ella, que la contienen o la usan en sus procesos, como bebidas para tomar, destilados, alfajores, etc.”, contó Martín Gómez, ingeniero químico y sommelier, uno de los mentores del evento.

El certamen parte de una premisa: para gran parte del público, las diferencias entre una yerba y otra pasan inadvertidas. Por eso el foco no está solo en las marcas, sino en variables productivas que modifican la experiencia en boca: región de cultivo y clima, tipo de secado, tiempo de estacionamiento, proporción de hoja, palo y polvo, y forma de molienda.

El objetivo es demostrar que la yerba mate presenta una complejidad sensorial comparable a la del vino o el café, y visibilizar las diferencias culturales y productivas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde las prácticas de consumo y elaboración evolucionaron de manera distinta.

El evento en Buenos Aires

El Mundial cuenta con una estructura técnica y profesional de gran escala. Un jurado integrado por sommeliers, investigadores, analistas y chefs especializados de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Rusia y otros países evaluará proyectos y derivados de la yerba mate.

Los productos oficiales serán el termo Revolution y el mate TUPI de Termolar (Uruguay/Brasil), y la bombilla de Purinox (Brasil), con diseño exclusivo en serie limitada desarrollado para el Mundial.

Más allá de la evaluación, el Mundial se consolida como polo de intercambio cultural y académico con:

1. Workshops, charlas técnicas y catas guiadas por referentes globales.

2. “El gran hincha del mate. Ronda de lecturas para fanáticos”: acercamiento a la literatura matera con textos de Amaro Villanueva.

3. Presentación de libros: sábado 6 a las 14, “Caá Porá, el espíritu de la yerba mate”, de Pau Villanueva; domingo 7 a las 15 hs, “Prisioneros del yerbatal”, de Federico Andahazi.

4. UNER: la Universidad Nacional de Entre Ríos será la única institución de educación superior pública presente a través de su editorial Eduner.

5. “Cuando el café se sienta a tomar mate”: cruces entre dos mundos de infusiones.

“Buscamos conectar a la comunidad con el origen de lo que toma cada mañana a través de un espacio dinámico”, señaló Nicolás Geiskk, director de Marketing y Comercial del Mundial.

Mate Mundial Yerba mate
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