Entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio, el Museo del Mate, Avenida de Mayo 853, será sede de la primera edición del Mundial de la Yerba Mate, un certamen internacional inédito que busca reconocer la calidad, la identidad y la diversidad de la infusión.
El mate tendrá por primera vez su Mundial
Desde este viernes y hasta el domingo, Buenos Aires recibirá la primera edición del Mundial de la Yerba Mate en el Museo del Mate.
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Datos sobre el Mundial de mate
El Mundial reunirá a 35 jurados provenientes de nueve países que evaluarán más de 300 muestras inscriptas de todo el mundo. La propuesta nace inclusiva: no es una competencia entre marcas, sino un espacio de reconocimiento. Premia a todos los productores que en su categoría alcancen medalla por puntaje y destaca a quienes obtengan el mejor puntaje por país, tipicidad, molienda, escala y otros factores diferenciales.
“Esto va más allá del producto yerba mate que se consume caliente. Apuntamos también a productos asociados a la yerba, o derivados de ella, que la contienen o la usan en sus procesos, como bebidas para tomar, destilados, alfajores, etc.”, contó Martín Gómez, ingeniero químico y sommelier, uno de los mentores del evento.
El certamen parte de una premisa: para gran parte del público, las diferencias entre una yerba y otra pasan inadvertidas. Por eso el foco no está solo en las marcas, sino en variables productivas que modifican la experiencia en boca: región de cultivo y clima, tipo de secado, tiempo de estacionamiento, proporción de hoja, palo y polvo, y forma de molienda.
El objetivo es demostrar que la yerba mate presenta una complejidad sensorial comparable a la del vino o el café, y visibilizar las diferencias culturales y productivas entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde las prácticas de consumo y elaboración evolucionaron de manera distinta.
El evento en Buenos Aires
El Mundial cuenta con una estructura técnica y profesional de gran escala. Un jurado integrado por sommeliers, investigadores, analistas y chefs especializados de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Rusia y otros países evaluará proyectos y derivados de la yerba mate.
Los productos oficiales serán el termo Revolution y el mate TUPI de Termolar (Uruguay/Brasil), y la bombilla de Purinox (Brasil), con diseño exclusivo en serie limitada desarrollado para el Mundial.
Más allá de la evaluación, el Mundial se consolida como polo de intercambio cultural y académico con:
1. Workshops, charlas técnicas y catas guiadas por referentes globales.
2. “El gran hincha del mate. Ronda de lecturas para fanáticos”: acercamiento a la literatura matera con textos de Amaro Villanueva.
3. Presentación de libros: sábado 6 a las 14, “Caá Porá, el espíritu de la yerba mate”, de Pau Villanueva; domingo 7 a las 15 hs, “Prisioneros del yerbatal”, de Federico Andahazi.
4. UNER: la Universidad Nacional de Entre Ríos será la única institución de educación superior pública presente a través de su editorial Eduner.
5. “Cuando el café se sienta a tomar mate”: cruces entre dos mundos de infusiones.
“Buscamos conectar a la comunidad con el origen de lo que toma cada mañana a través de un espacio dinámico”, señaló Nicolás Geiskk, director de Marketing y Comercial del Mundial.