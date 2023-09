Sergio Massa con gobernadores: vamos a dar vuelta esta historia"

En ese sentido, precisó: "Voy a ser el presidente del trabajo a la Argentina, quiero ser el presidente que le devuelve a los argentinos el poder de compra y la dignidad de discutir y mejorar el ingreso, no a partir de la receta que impone el FMI".

"Lo que está en discusión es eso, si promovemos o se remueven todos los regímenes que han generado trabajo y que permiten que en La Rioja se fabrique calzado Puma para toda Sudamérica, que permite que tengamos la planta de hilado de algodón más moderna del mundo o que tengamos la oportunidad de desarrollar las baterías de litio en Salta y Jujuy. Esa es la discusión, después vienen con las frases para TikTok, con los cuentitos cortos", detalló el candidato por el oficialismo, quién añadió: "Se dicen frases que después no tienen correlato con la realidad, porque para eliminar la coparticipación van a tener que tocar la constitución, y si quieren tocar la constitución van a terminar con toda la gente en la calle defendiendo la constitución. Lo que hay es esa idea de plantear el país inviable, los economistas que en las ultimas semanas vimos alrededor de ellos, son los economistas que dijeron en los últimos 30 años que el norte argentino era inviable. Lo que vienen a plantear es que el norte es un bolsón de pobreza en la Argentina, nosotros lo que venimos a plantear es que es el bolsón del desarrollo".

Además, marcó: "Nosotros planteamos la capitalidad del norte argentino desde el punto de vista económico porque se transforma en el centro logístico entre el Atlántico y el Pacífico".

Con respecto a la campaña, hizo notar: "Estamos convencidos que lo que empieza ahora es una batalla electoral, planteándolo en términos literarios, una disputa electoral que lo que tiene como objetivo central es poner blanco sobre negro qué está en juego, dos proyectos de país. Uno el que cree bajo la consigna o bajo la falsa venta de la libertad, el que plantea un modelo de acumulación financiera y lo que plantea es endeudamiento para la Argentina y la pérdida de su moneda. Es ponerle la bandera de los Estados Unidos al Banco Central argentino.

Sergio Massa avanzará con las modificaciones en Ganancias

"Vamos a ganar, el 10 de diciembre voy a estar gobernado la Argentina, liderando la etapa que viene, voy a estar convocando a un gobierno de unidad nacional, porque la Argentina que viene necesita de todos", valoró para remarcar: "Esta idea de empezar con la especulación de un dirigente u otro es un error, nosotros tenemos que convocar a la gente, a la idea de nuestra construcción de nuestra patria, por eso lo hacemos desde Tucumán, porque acá nació nuestra patria y lo que venimos es ratificar la identidad de nuestra nación frente a aquellos que lo que plantean es la disolución nacional, la idea de que cada uno se la arregle como pueda y no importa si hay o no hay país. El planteo no es libertad, es renuncia. Renuncian a la idea de país".

Más adelante, disparó: "Macri le dejó a la Argentina una hipoteca que la estamos administrando. El acreedor de esa hipoteca que es el Fondo nos quiso poner condiciones que son las que reivindica Milei cuando dice dólar a 730. Lo que dice es devaluación del 100%, nosotros eso no lo aceptamos, porque eso es mandar a más del 60% de los argentinos a la pobreza".

"Venimos de un proceso difícil, pero entendemos que lo peor terminó en agosto. Lo que viene ahora para adelante es mucho más positivo, pero además con medidas que van a compensar esa imposición del Fondo Monetario de devaluar nuestra moneda. Esa imposición de pretender devaluar el 100% que Milei toma como bandera propia nosotros la resistimos y aceptamos simplemente una devaluación del 20%", añadió Massa.

Finalmente enfatizó: "Anoche fue una cena entre compañeros, obviamente alguno reconoció o planteó que había dormido la siesta de cara a la primaria entendiendo que no había nada en juego, pero ahora que jugamos por los porotos van a ver al peronismo en la cancha".

Entre los gobernadores que se hicieron presentes, estuvo el mandatario entrerriano Gustavo Bordet.